Mensaje con motivo del Día de las Naciones Unidas

“Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas...”

Estas no son solo las palabras iniciales de la Carta de las Naciones Unidas – definen quiénes somos.

Las Naciones Unidas son más que una institución. Son una promesa viva – que traspasa fronteras, tiende puentes entre continentes e inspira a generaciones.

Llevamos ochenta años trabajando juntos para forjar la paz, combatir la pobreza y el hambre, promover los derechos humanos y construir un mundo más sostenible.

De cara al futuro, nos enfrentamos a desafíos de magnitud asombrosa: conflictos crecientes, caos climático, tecnologías desbocadas y amenazas al tejido mismo de nuestra institución.

No es momento de esconderse ni de retroceder.

Ahora, más que nunca, el mundo debe volver a comprometerse a resolver los problemas que ninguna nación puede solucionar por sí sola.

En este Día de las Naciones Unidas, permanezcamos unidos y cumplamos la extraordinaria promesa de sus Naciones Unidas.

Que el mundo vea lo que se puede lograr cuando “nosotros los pueblos” decidimos actuar unidos.

El autor es Secretario

General de la ONU