“Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada” 1 Pedro 1:25.

Según los avances cibernéticos, parecería que el libro en papel desparecerá. Cada vez hay menos lectores del libro en físico.

En Samaná, donde nací, en casi todas sus esquinas hay bancas de apuesta. Sin embargo, hace más de una década cerraron la pequeña biblioteca municipal dedicada al periodista Pedro José Benoit.

La Biblia es el libro eterno. Todo pasará menos su palabra. La Reforma ratificó “sólo por la Escritura”, reconociendo la autoridad total de la palabra encarnada que es Jesús.