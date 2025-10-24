Emergencia inminente para la capital

La Capital se enfrenta a unas horas críticas. Con el volumen de agua ya caído y el pronóstico de que se duplicará en las próximas horas, estamos a las puertas de un estado de emergencia sin precedentes.

Hasta ayer, la tormenta Melissa había descargado un promedio de 180 milímetros de lluvia.

Esto significa que los suelos están completamente saturados, habiendo absorbido el equivalente a 48 galones de agua por cada metro cuadrado. El terreno ya no puede más.

La proyección es alarmante: se prevén, de forma conservadora, al menos 300 milímetros adicionales.

Esto elevaría el acumulado total a aproximadamente 480 milímetros, una cifra que los expertos traducen en 127 galones de agua por metro cuadrado.

Imaginemos más de dos tanques de agua de 55 galones vertidos en cada espacio del tamaño de una mesa de comedor. Es una cantidad monumental.

Las consecuencias pueden ser severas e inmediatas, tales como inundaciones de amplios sectores de la capital.

Esto se traduciría en un alto riesgo de deslizamientos de las laderas del Gran Santo Domingo, con el suelo reblandecido, creando un peligro extremo de derrumbes.

Otra previsible secuela es el colapso de la movilidad.

El tráfico vehicular y peatonal se verá seriamente afectado, paralizando la vida metropolitana.

Y la más inquietante es la crisis sanitaria, ante el riesgo de brotes de leptospirosis, dengue, malaria y otras enfermedades , que suelen dispararse con el estancamiento de aguas contaminadas.

Ante este posible escenario, es imperativo que los operativos de atención estén ya desplegados, especialmente en las zonas de mayor hacinamiento y que ya reportan inundaciones.

A la ciudadanía se le pide extremar las precauciones, evitando transitar por calles inundadas, permaneciendo en zonas seguras y siguiendo al pie de la letra las instrucciones de las autoridades.