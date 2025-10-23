Luchar para desplazar la cultura deshonesta que ha creado raíces en el accionar político dominicano, es la firme aspiración de rectificar el rumbo hacia un verdadero cambio. La sociedad dominicana diariamente se hace víctima de escándalos de deshonestidad, por un proceder carente de normas morales al servicio del fraude. La honradez es una reliquia del pasado y pareciera que quienes prometen su rechazo, se basan en la simulación que los condena al fracaso. Esta actitud se convierte en costumbre cuando las transacciones se hacen acompañar de regalos, y dependiendo de ese valor y las circunstancias que estos originan, vulneran la línea entre lo ético y doloso. Es un modelo donde los funcionarios, con raras excepciones, se niegan a hacer su trabajo sin apoyarse en el soborno, sin reparos en dispensar un trato preferencial a cambio de dinero. Practicamos una cultura deshonesta donde el Estado se hace incapaz de imponer el orden público sustentado en el marco jurídico, provocando que la pobreza extrema reciba el mayor castigo, calificando la transparencia en el manejo del erario como una incapacidad inadaptable por el ejercicio honesto. La falta de honradez se considera normal, necesaria y aceptable, ya que los resultados de la complicidad se pagan muy bien. El fraude se convierte en la capacidad de conciliar la conducta delictiva, provocando que los actos fraudulentos se hagan costumbre y quedemos atrapados en la práctica de una cultura deshonesta. Hoy la gran indignación y pérdida de fe es no haber logrado un verdadero cambio, sino una práctica que lacera a nuestra sociedad, motivando los empréstitos, evasiones y leyes especiales, que erosionan el patrimonio nacional.