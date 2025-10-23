Con el sancocho hecho

El lunes 20 en la noche, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que estaba dando seguimiento a la onda tropical que avanzaba desde el sur de Puerto Rico, y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) advertía que “en las próximas 24 a 48 horas se esperan acumulados superiores a 300 milímetros”. Asimismo, el COE señaló el mapa de riesgos provincial, indicando que el país contaba con una red de 2,800 disponibles a nivel nacional.

Es decir, por advertencias y avisos frente a Melissa no nos quedamos cortos. A priori, como país debemos celebrar el fortalecimiento sostenido de nuestra capacidad de respuesta ante desastres. Ha sido un proceso que ha tomado años y ha supuesto la integración de todos los organismos de respuesta bajo un solo paraguas institucional; pero también, cientos de miles de horas en entrenamientos, capacitaciones; y millones de pesos en equipamiento, logística, etc.

El cambio climático es una realidad y los modelos predictivos vigentes resultan insuficientes. Toca pues, invertir –¡mucho más! – en nuestra capacidad de vigilancia; construir más infraestructuras de desagües, drenajes, canalizaciones; actualizar protocolos de mantenimientos, etc.

Hay muchos desafíos y oportunidades de mejora. Toca invertir en previsión, detección, capacitación, modernización, actualización tecnológica y apoyo presupuestario para el fortalecimiento de las capacidades nacionales de gestión de crisis. Sin embargo, debemos reconocer que, al margen de los avatares propios de la política, nuestros organismos de socorro hacen cada vez mejor el trabajo. Y esto no es fortuito, es el resultado de muchos años de inversión, capacitación, compromiso y una voluntad política que ha trascendido gobiernos y presidentes en los últimos 25 años.

Como sociedad, como colectivo, como individuos, los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte. No todo es responsabilidad exclusiva del Estado. Tan importante como que las alcaldías limpien y recojan la basura de las vías para que no se tapen los drenajes –por ejemplo–, lo es que la gente no la tire en las calles. Es un problema complejo, que supone un cambio de paradigma conductual que tomará tiempo y recursos lograr, pero que, con nuestro cambio personal de actitudes, podemos iniciar.

Tan importante como la respuesta oficial (previsiva, oportuna, eficaz) lo es la respuesta ciudadana (diligente, obediente, colaborativa).

El mismo espíritu previsor que hace que tan pronto se anuncien lluvias, corramos hacia supermercados y colmados a buscar los ingredientes de un buen caldo (con su respectivo aguacate) o un chocolate caliente, es el que debe inspirar ese cambio de actitud tan necesario para poder enfrentar como sociedad las lluvias y desafíos climáticos que tendremos por delante, y que serán cada vez mayores.

El Estado hace su parte; los socorristas arriesgan sus vidas para salvar las nuestras; los técnicos se capacitan y mejoran sus conocimientos; y la gente reacciona más ordenada y respetuosamente. Hay mucho por delante, sí, pero como sociedad, avanzamos.