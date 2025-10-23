Naciones robustecidas: justicia, educación y cultura

Las sociedades modernas fructificaron sobre los paradigmas de la antigüedad. Este hecho lo subestiman quienes consideran que los desarrollos tecnológicos y científicos existen sin las bases antropológicas comunes, subyacentes a todo conglomerado humano, desde la eternidad.

La permanencia de nuestra especie esencial continúa resultando de su ADN común, definitorio: permanece relativamente invariable desde el proceso evolutivo que la elevó a este cenit, la hominización.

Desde el proto y el pre Renacimiento teólogos y filósofos escribieron casi al unísono: "somos como enanos a los hombros de gigantes", validando el saber antiguo. Lo proclamaron Juan de Salisbury, Bernardo de Chartres y, en el siglo XVII, Isaac Newton. Parafraseando la idea, dijo: “Si he visto más lejos, es porque me he subido a hombros de gigantes”.

Devenir en humanos implicó una organización biológico-neuronal y el desarrollo del vínculo mano-cerebro como unidad que determinó potencialidades operativas y conceptuales ausentes en las demás especies. Ese hecho propició la construcción de saberes como algo tangible y biológico, grabado en interconexiones neuronales dinámicas y crecientes que formaron, progresivamente, enriquecidas y extensísimas cadenas de información materializadas hoy en carreteras de puntos sucesivos, continentes de más de 100 mil millones de neuronas que forman más de 1 billón de sinapsis.

La humanidad acopia la experiencia como ninguna otra especie conocida; la transmite y comparte a través de intercambios neuronales anidados a su biología: lenguaje y sincronización social entre individuos; mediante los procesos del aprendizaje: mímesis, diálogos y comunicación cara a cara. Así surgieron grupos humanos como expresión biológica de la “armonización neuronal”, dado que las interacciones interpersonales, según las neurociencias, pueden sincronizar sus ondas cerebrales. Esta armonización podría proponerse como la base de la “anagnórisis social”, porque posibilita la integración colectiva, construye experiencias basadas en la rentabilidad y la optimización derivadas de la racionalidad característica de los humanos. Esa racionalidad los impulsó a buscar normas eficientes de organización y conducta. Las primeras formas del Estado surgieron efecto de normas dictadas para regular la competencia de los individuos por las gratificaciones: alimentación, sexo y poder... Cuando las primeras fueron dictadas, impusieron/garantizaron la administración de esas gratificaciones, mediante reglas orales vinculadas a la magia y a la religión; luego, de forma escrita: en códigos legales como las leyes de Urukagina (c. 2380 a.C.) y el de Ur-Nammu (c. 2050 a.C.), siendo el de Hammurabi (c. 1754 a.C.) el más célebre.

Resulta casi imposible discernir sobre la primacía o separación entre justicia, educación y cultura en esos albores, para esos fines.

Esta triada incorpora una interrelación actualmente subestimada: la vitalidad de la unión social, su eficacia y robustez como Estado. La garantiza fortaleciendo los vínculos Justicia, Educación y Cultura: nodos esenciales del organismo social. Al restarle vigencia a sus normas, el Estado pierde su identidad; debilitando la educación, se resta la posibilidad de transmitirse y perpetuarse, de conferir garantías a su supervivencia y desarrollo. Finalmente: sin cultura orientada a ampliar las interrelaciones colectivas vinculantes a los fines del Estado y al bienestar común, renuncia a tejer esa imprescindible armonía individuo-sociedad.

De aquí la relevancia inestimable de esta triada suprema. De ella resulta lo demás.