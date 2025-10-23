Inversión en capital humano y endeudamiento público eficiente

Primer Tiro

Existe un amplio consenso alrededor del planteamiento de que toda inversión publica en infraestructura (la cual produce beneficios de largo plazo) debería ser financiada con deuda de largo plazo, lo cual es una condición necesaria para la equidad intergeneracional, pues quienes reciben los beneficios de dicha inversión también deben pagar los costos (a través de los impuestos futuros) de la misma. Pero también hay que tomar en cuenta que según la teoría del capital humano (que también cuenta con amplio consenso académico), el gasto en salud, educación y reducción de la pobreza también es una inversión con las mismas características que la inversión en infraestructura. Así como la inversión en un puente, una carretera o en una planta de generación térmica en base a carbón producen beneficios de largo plazo, cuyo valor presente debe compararse con sus costos, así también el costo de la inversión en educación básica, cuidado de la salud, alimentación y condiciones de vida adecuada de un niño, adolescente o joven en pobreza monetaria debe compararse con los aumentos de ingresos y productividad que produce dicha inversión.

Segundo Tiro

La hipótesis de que el crecimiento del endeudamiento público registrado durante el periodo 2020-2024 ha sido improductivo e ineficiente debe ser sometida a prueba tomando en cuenta la inversión publica en capital humano. Al igual que la inversión en infraestructura, la inversión en capital humano produce beneficios a largo plazo, pero gran parte de esta se destina a personas jóvenes y adultas, la cual produce beneficios en el corto plazo. Las cifras de las ejecuciones presupuestarias reflejan el alto crecimiento de gasto publico total acumulado entre el 2020 y el 2024 en las funciones salud, educación y protección social. El gasto total de cada función se desagregó para aislar las subfunciones que tienen efecto de largo plazo (como educación inicial y primaria), encontrándose que el aumento registrado en las partidas de efecto de corto plazo supera el aumento de la deuda pública observado durante el mismo periodo. Durante el citado periodo, los años promedio de escolaridad, la esperanza de vida y el porcentaje de la población por encima del umbral de la pobreza monetaria aumentaron en 0.35 años, 0.9 años y 11.3%, indicadores de aumento del capital humano del periodo.

Tercer Tiro

Si el aumento de la deuda pública produce aumento del capital humano acumulado (más escolaridad, salud y menos pobreza), y este a su vez produce aumento en el ingreso, y si este último es mayor que el primero, entonces la hipótesis de que el endeudamiento público ha sido productivo y eficiente no puede ser rechazada. El aumento de la inversión en el capital humano es el mecanismo de transmisión a través del cual el endeudamiento público produce aumento del ingreso, calculándose estas dos últimas variables en términos perca pita en dólares constates de poder adquisitivo de paridad con base 2024, tomando la elasticidad de cambios en el ingreso con respecto a cambios en la deuda pública como métrica de impacto final. Los resultados no apoyan el planteamiento de que los recursos de la deuda pública del periodo 2020/2024 no se invirtieron eficientemente, pues durante el mismo, cuando la deuda aumentaba un dólar, el ingreso per cápita lo hacía en 0.71, mientras que durante el periodo 2015/2019, dicho valor fue de 0. 49 dólares, lo que sugiere que invertir en capital humano puede producir para pagar y perdonar a nuestros deudores.