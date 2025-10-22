Wanda Méndez Prescripción del recurso de revisión de amparo

Ratificando varios precedentes, el Constitucional declaró inadmisible, por prescripción, un recurso de revisión interpuesto por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las FFAA, contra una sentencia de la Tercera Sala del TSA que acogió una acción de amparo de cumplimiento, debido a que sometida fuera del plazo de los 5 días que establece el artículo 95 de la ley 137-11.

El recurso pretendía la nulidad de una sentencia que ordenó cumplir con el artículo 165 de la ley 139-13, el cual dispone que “para calcular el monto de los haberes de retiro, las compensaciones o las pensiones de sobrevivencia, se sumarán a los haberes, las asignaciones por especialísimos o por cargos desempeñados dentro de las Fuerzas Armadas, que más le convengan al militar en el momento en que ocurra la causal del retiro o el fallecimiento, de acuerdo a lo establecido en la presente ley y en la Ley del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas"

Al ser inadmisible el recurso, ha quedado ratificada la sentencia que favorece al mayor general retirado, por antigüedad en el servicio, Francisco Mones Fernández, por lo que la recurrente solo le queda cumplir con el fallo, reajustando la pensión al reclamante, en base a “un monto que considera justo y conforme a sus años de servicio, responsabilidades y rango alcanzado”, como dispuso el TSA (TC-1000-25)