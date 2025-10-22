La pesada cruz del narcotráfico

Como parte de nuestras tradiciones religiosas, es común en algunas procesiones escuchar el estribillo, “Que cruz tan pesada, que largo el camino, perdónanos Dios, si te hemos ofendido”.

La invocación es doblemente oportuna para reflexionar sobre la larga lista de dirigentes, diputados, ediles y funcionarios de la actual gestión procesados o pedidos en extradición por narcotráfico y lavado de activos y la necesidad de pedir perdón.

No voy aquí a incurrir en la ligereza, como lo han hecho legisladores y dirigentes opositores, de atribuir al partido de Gobierno vínculos con el narcotráfico, en primer lugar porque no hay ninguna prueba de ello y además, porque en lo personal no creo que ni el presidente Luis Abinader, ni el presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se presten para ello.

Dicho esto, estoy sin embargo en el deber de condenar el gravísimo pecado de esa organización política de permitir que por fallos atribuibles a los mecanismos de control institucional, sus filas hayan sido infiltradas, por personas ligadas a esta actividad hasta el punto de ganar posiciones legislativas u obtener decretos y designaciones, que ya van siendo muchos.

Aunque el PRM es un partido de reciente creación, en sus filas hay una cantera de dirigentes que viene del PRD, un partido que en 4 ocasiones alcanzó el poder, la última vez del 2000 al 2004.

Lo usual es que la gente que ha ocupado posiciones de relevancia en organismos como el DNI, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sean responsables de la seguridad y de la información sensible, de inteligencia, de un partido político, calieses incluidos.

A estas alturas, deberíamos saber quienes fallaron en cumplir con su responsabilidad y qué medidas les serán aplicadas.

En contraste, el PRM, ha preferido un comunicado, soso, en donde hace alusión de responsabilidades individuales, olvidando que, como partido tiene una responsabilidad moral con el país que no ha cumplido cabalmente.

Y lo peor del caso que ni siquiera ha pedido perdón, a Dios como en las procesiones mencionadas, y al país, por permitir que tantos acusados y condenados hayan llegado a sus puertas.

El Listín señalaba en su editorial del viernes la necesidad de que los partidos hagan un mea culpa por tantos casos, como decíamos el pasado año en nuestro artículo, “Un acto de contrición por Miguel Gutiérrez”.

Y es que no se trata de empresarios que se retratan con el mandatario, de gente que busca cámara, sino de figuras electas. Los organismos de inteligencia del partido no funcionaron, siempre habrá uno que: “se le escape al diablo por debajo del tridente”, pero tantos, como ahora, espantan.

Los casos de narcotráfico que afectan a dirigentes y figuras prominentes del partido de gobierno son una cruz pesada que le perseguirá con ruido de cadenas hasta el 2028.

De suerte que el o la candidato (a), del PRM, tendrá la difícil tarea de ser el portaestandarte de los logros de la actual gestión y, al mismo tiempo, el cirineo que cargue la pesada cruz.

Una tarea, casi para Hércules.