Del oro a las ideas: hacia una economía post-extractiva basada en conocimiento

He leído con avidez el reciente artículo US$1,115 millones, del Dr. Andrés Dauhajre Hijo, publicado en el periódico El Caribe el 6 de octubre de los corrientes, en el que cifra en dicho monto la pérdida fiscal del Estado dominicano tras la sustitución en 2017 del Impuesto Mínimo Anual (IMA) por el esquema de Impuesto sobre la Renta (ISR) y Participación de Utilidades Netas (PUN) aplicado a Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC). Este artículo resalta una cuestión central: el modelo extractivo vigente no garantiza ni sostenibilidad ambiental ni desarrollo inclusivo, ya que la renuncia a un impuesto sobre los ingresos brutos, que aseguraba una recaudación estable incluso en contextos de precios bajos, redujo drásticamente la participación del país en la renta minera y, con ello, su capacidad para financiar bienes públicos estratégicos.

Más allá de la pérdida contable, lo que se pone de manifiesto es una asimetría estructural en la que, mientras la extracción de oro (y otros recursos) genera utilidades extraordinarias, las externalidades ambientales y las oportunidades perdidas de inversión pública recaen sobre la sociedad dominicana. El Estado no solo perdió recursos fiscales, sino también la posibilidad de transformar parte de esa renta en capital humano y social fortalecido, en capital físico y en capital científico-tecnológico acumulado, es decir en promover un ciclo virtuoso entre el capital natural y los otros capitales del portafolio de riqueza de la sociedad dominicana.

El pasado 22 de septiembre, pusimos a circular nuestro libro titulado: El Capital Natural de República Dominicana: en la encrucijada de la sostenibilidad, en uno de cuyos capítulos de destaca que, si bien la contribución directa de capital natural ha tenido un peso relevante en las últimas dos décadas (entre 6% y 10% del PIB), la contribución de los recursos no renovables (principalmente minería) ha sido históricamente baja. Su aporte no supera el 2% del PIB, muy por debajo del peso sostenido de los recursos renovables (agua, suelos, bosques, pesca), que promedian entre 6% y 8%, lo que refuerza la lectura general del artículo del Dr. Dauhajre. Esta brecha evidencia que el extractivismo dominicano no ha sido una fuente estable de generación de riqueza y pone en perspectiva la urgencia de replantear el modelo a la par de diversificar la base productiva hacia sectores más intensivos en conocimiento, innovación y sostenibilidad ambiental.

Si algo deja claro el caso PVDC es que la sostenibilidad no se decreta, se construye con instituciones fiscales inteligentes que internalicen los costos ambientales y conviertan las rentas extractivas en inversión productiva de largo plazo. En este sentido, resulta urgente debatir la creación de una regalía o royalty minero adicional al ISR y al PUN, que establezca una tasa sobre el valor de las exportaciones y destine una fracción específica (por ejemplo, el 10%) al fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento de la Investigación y Desarrollo (I+D) e innovación. Asimismo, esto apuntalaría el mandato del artículo 63 de la Constitución de la República, de promover la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) como motores del desarrollo, el avance en la Estrategia Nacional de Desarrollo y las Metas Presidenciales orientadas a duplicar el tamaño del PIB a lo largo de la próxima década. En la región países como Chile, Brasil, Colombia o México ya tienen experiencia aprovechando las regalías extractivas para fortalecer tanto las capacidades nacionales de CTI como el conjunto del portafolio de riqueza de la sociedad. Así, la renta minera dejaría de ser un ingreso volátil para convertirse en un pilar del futuro económico dominicano.

Finalmente, justo cuando se discute la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), con el de Educación (MINERD) y que avanzan los aprestos para una necesaria reforma fiscal, se requiere una mirada integral que ponga en perspectiva el papel del Estado como facilitador de desarrollo inclusivo y competitivo. La minería sostenible, necesaria para el avance económico, no se mide por lo que extrae sino por su impacto transformacional. La verdadera riqueza de las naciones en siglo XXI no está en el subsuelo, sino en el talento y creatividad de sus ciudadanos, así como en las capacidades acumuladas de CTI.

Docente e investigador de INTEC

v.gomezval@gmail.com