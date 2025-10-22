Jaque Mate en Venezuela

Como secretario de Estado en el primer gobierno de Donald Trump, dicen que Mike Pompeo fue un “infiltrado” que trabajaba para el “Estado Profundo”, saboteando políticas trumpistas.

Por eso, dicen, Pompeo cerró la embajada estadounidense en Caracas en marzo de 2019, interrumpiendo el flujo de información de inteligencia. Por eso, dicen, fracaso del golpe de Estado contra Nicolás Maduro en mayo de 2020.

En 2024, Maduro ordenó cerrar consulados y embajadas de varios países, incluida República Dominicana.

Trump no incluyó a Pompeo en su nuevo gabinete.

Y designó a Leah Campos, con amplia experiencia en inteligencia, como embajadora en República Dominicana; la embajada y los consulados estadounidenses en Venezuela siguen cerrados.

Antes de que Campos llegue a Santo Domingo, el gobierno dominicano hizo declaraciones y designaciones que parecen ser “preparativos”.

Iniciando septiembre, el presidente Luis Abinader emitió su decreto 500-2025, designando al “cartel de los soles” (alegadamente militares venezolanos) como “organización terrorista”.

Aunque la Cancillería dominicana negó la reapertura de relaciones diplomáticas con Venezuela, el presidente Abinader designó al general retirado Jaime Marte Martínez como cónsul general en Caracas.

“Marte Martínez ejercerá sus funciones consulares como un potente (agente) 007, rastreando las huellas cubanas, rusas, chinas e iraníes en la patria del Libertador”, comentó un agudo observador.

Los consulados son oficinas comerciales. Marte Martínez, sin experiencia comercial, solo policial, será los “ojos y oídos” de Campos en Venezuela. Si Maduro lo deja entrar, él abrirá las ventanas que Pompeo cerró.

El decreto 500 busca evitar que el “cartel de los soles” actúe en contra de intereses dominicanos en el exterior. Hay inversiones petroleras dominicanas en el Esequibo, una región disputada entre Venezuela y Guyana.

Marte Martínez fue jefe antidrogas en República Dominicana, y Washington “lucha contra el cartel de los soles”; él implementará “medidas de cooperación... contra dicho grupo terrorista”.

Su Excelencia, la embajadora Campos, llegará a Santo Domingo el miércoles 22. Las piezas estarán estratégicamente posicionadas sobre el tablero. Desde Santo Domingo, Campos dará el jaque mate en Venezuela.