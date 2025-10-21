Titular las áreas protegidas

El desequilibrio entre el uso abusivo de los recursos naturales y el modelo productivo asumido por el ser humano, empieza a pasar factura. El error fue pensar que explotar y beneficiarse de los recursos era incompatible con la preservación de los mismos. Como en todo, el equilibrio es [y debe ser] la clave, y, la sostenibilidad, la palabra mágica.

El desafío consiste en utilizar los recursos naturales de manera sostenible, garantizando la capacidad de renovación de aquellos que lo son, y mitigando los impactos generados por el uso de los que no lo son.

En nuestra condición insular, el reto de la sostenibilidad, pasa necesariamente por la preservación integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Por ejemplo, toda el agua de los ríos (superficiales como subterráneos) proviene de las lluvias, las cuales, a su vez, fluyen por las cuencas hídricas que componen las montañas y su cobertura boscosa.

La ley 204-04 blindó las áreas protegidas existentes –creadas por decretos–, mediante la creación del SINAP, aunque dicho blindaje no era lo suficientemente robusto. El pecado original del proceso de constitución de las áreas protegidas fue que, en muchos casos, no sólo no se agotaron los pasos de la expropiación forzosa bajo la declaración de utilidad pública, sino que la voluntad política (decreto) no se materializaba finalmente en la emisión de un certificado de título declarativo de propiedad, expedido a favor del Estado.

Así las cosas, la falta de titularidad y delimitación catastral integral de las mismas; la existencia de títulos representativos de porciones de esas áreas, ya sea en manos de particulares u otras instancias estatales no lo suficientemente supervisadas –etc.–; facilitaba la realización de operaciones de traspaso inmobiliario de terrenos dentro de esas áreas protegidas. Y en torno a esto surgieron verdaderas industrias de fraudes y desfalcos.

Ha sido valiente la decisión del gobierno de iniciar el proceso de titulación de todas las áreas protegidas a favor del Estado dominicano. En palabras del ministro de Medio Ambiente –Paíno Henríquez– “el presidente Luis Abinader ha impulsado acciones sin precedentes para garantizar la seguridad legal del SINAP”. El proceso anunciado el pasado 1 de octubre, es un paso fundamental en la preservación de las áreas protegidas.

Será un proceso que tomará tiempo y costará mucho dinero. Hablamos de más de 125 áreas protegidas, lo cual supone mucho trabajo jurídico, de campo, y, necesariamente, recursos y voluntad política.

Aunque la noticia aparenta tener una relevancia estrictamente administrativa, de cara a la sostenibilidad y preservación integral de todas las áreas que componen el SINAP, las titulaciones anunciadas por el presidente en Los Haitises y Loma Novillero, constituyen el primer gran paso de esa iniciativa patriótica que consiste en expedir los títulos de propiedad de todas las áreas protegidas del país, a favor del Estado dominicano. Esta es una decisión que merece todo el reconocimiento, apoyo y respaldo de la ciudadanía.