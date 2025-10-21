Cristo también tenía una voluntad humana

Desde el concilio de Calcedonia (451) existía una división en el imperio bizantino. De un lado estaban los que reconocían dos naturalezas en Cristo, la humana y la divina; del otro, los que sostenían, que luego de que el Hijo asumiera una naturaleza humana, solo quedaba la divina. Estos eran los monofisitas (fisis = naturaleza).

Políticos y eclesiásticos orientales intentaron facilitar la unión con los monofisitas. Para eso postularon que en Cristo solo había una voluntad, de ahí el nombre de monoteletas.

El patriarca de Constantinopla, Sergio aprobó la fórmula y se lo manifestó al papa Honorio (625 – 638). Honorio falló, porque “no supo entrever la cuestión teológica de fondo”. Pensaba ingenuamente que citando la Escritura todo podía resolverse.

En Occidente el monotelismo fue condenado por el papa Martín I (649 – 653) quien murió a causa de los malos tratos padecidos por negarse a reconocer el monotelismo. Esto le valió los elogios del oriental mártir Máximo, el Confesor que perdió la lengua y la mano derecha por negarse a firmar un documento monoteleta. Así mutilado, fue exhibido en público.

Schatz no duda de que el Concilio Constantinopla III (680 – 681) y papas siguientes, “condenaron a Honorio como hereje”. Con lo cual daban “por supuesto, que un papa puede incurrir en herejía”. Ciertamente que Honorio “desde el punto de vista doctrinal, evitó precisamente tomar una determinación y emitir un juicio definitivo”. Hoy diríamos, ni estaba definiendo doctrinalmente, ni lo hizo de manera oficial; no habló “ex cathedra”.

Se afirmaba Calcedonia, pues luego del 640 el catolicismo oriental se había reducido dramáticamente. Bizancio no tenía que preocuparse por ganarse a los monofisitas de Egipto y Siria, ¡habían caído bajo control musulmán!

¿Cómo interpretó Roma la condena de Honorio? “La fe de la Iglesia romana, fundada sobre la tradición de Pedro, seguía intacta, independientemente del fracaso de un papa concreto”.

¿Y cómo lo interpretó Oriente? Para la mayoría de los padres conciliares orientales, “la vinculación entre la proclamación de la fe verdadera y el origen petrino de la iglesia romana, no excluía automáticamente el fracaso de un obispo romano concreto”. Oriente también pudo armonizar este asunto. “La herejía era una realidad personal e individual. El prestigio y el carisma peculiar de la sede no eran necesariamente incompatibles con ella”. (Shatz,1996, El primado del papa, 89 – 91).