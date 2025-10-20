Marcha nuevamente desde Beijing

Trazar un capítulo renovado para el desarrollo integral de mujeres en el mundo.

Las mujeres desempeñan un papel importante en crear, promover y llevar adelante la civilización humana. Y la comunidad internacional tiene la responsabilidad compartida de avanzar la causa de la mujer. Hace 30 años, la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing estableció el objetivo elevado de “Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz”, y adoptó la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, documentos que marcaron un hito. La igualdad de género ha sido grabada en la agenda de nuestro tiempo, animando al mundo entero en su inquebrantable búsqueda de este objetivo.

Este octubre, la Reunión Global de Líderes sobre la Mujer volvió a celebrarse en el pleno otoño de Beijing con el lema “Un Futuro Compartido: Promover el Nuevo y Acelerado Proceso para el Desarrollo Integral de la Mujer”, y tuvo lugar los días 13 y 14 de octubre. Participaron en la convocatoria representantes provenientes de 110 países y organizaciones internacionales, incluida la ministra de la Mujer de la República Dominicana, Mayra Jiménez, para dialogar conjuntamente sobre el porvenir del desarrollo de la causa de la mujer a escala global.

El presidente de China, Xi Jinping, presenció la ceremonia de inauguración y pronunció La intervención principal, recalcando que, en la actualidad, desafíos complejos todavía obstaculizan el desarrollo integral de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una tarea elevada pero ardua. El presidente Xi hizo un llamamiento a repasar el propósito de la Conferencia de Beijing, forjar mayores consensos, ampliar los caminos hacia adelante y tomar acciones más concretas para acelerar el nuevo proceso del desarrollo integral de la mujer; también formuló cuatro propuestas que se enmarcan en cuatro dimensiones —seguridad, desarrollo, gobernanza y cooperación—, aportando la sabiduría y la propuesta de China:

i. fomentar juntos un entorno propicio para el crecimiento y el desarrollo de la mujer;

ii. cultivar juntos un enérgico impulso para el desarrollo de alta calidad de la causa de la mujer;

iii. desarrollar juntos marcos de gobernanza que protejan los derechos e intereses de la mujer;

iv. escribir juntos un nuevo capítulo en la cooperación global sobre la mujer.

El presidente Xi destacó que, la causa de la mujer en China siempre ha sido parte integral de los esfuerzos épicos por la modernización china: 690 millones de mujeres han accedido a una vida con prosperidad moderada; la tasa de mortalidad materna se ha reducido cerca de un 80% con respecto al nivel de 1995; las mujeres representan más del 40% de la fuerza laboral y más de la mitad de los emprendedores de empresas de Internet. En la nueva era, las mujeres chinas, nunca antes tan confiadas y dinámicas, están tomando parte en el proceso pleno de la gobernanza del Estado y de la sociedad. En la nueva marcha de la modernización china, cada mujer es protagonista.

El presidente Xi anunció que, con el fin de fomentar aún más la causa global de la mujer, en los próximos cinco años, China donará otros 10 millones de dólares a ONU Mujeres; asignará una cuota de 100 millones de dólares al Fondo de China para el Desarrollo Global y la Cooperación Sur-Sur en aras de implementar proyectos de cooperación para el desarrollo a favor de mujeres y niñas en colaboración con organizaciones internacionales; lanzará 1.000 programas de bienestar “pequeños y hermosos” con asistencia china; invitará a 50.000 mujeres a China para programas de intercambio y capacitación; y establecerá el Centro Global para la Construcción de Capacidades de la Mujer destinado a formar más talentos femeninos.

La cooperación entre China y la República Dominicana en el ámbito de la mujer se ha vuelto atemporal pese al transcurso de los años. Remontándose al inicio de los 1980s, la Federación de Mujeres de China ya entabló lazos amistosos con partidos políticos dominicanos, instituciones y organizaciones femeninas de la sociedad dominicana. Desde que se establecieron nuestras relaciones diplomáticas, se han venido intensificando y estrechando tanto la cooperación como el intercambio y aprendizaje mutuo entre ambos países sobre el tema de la mujer. China está dispuesta a trabajar con la parte dominicana para aprovechar al máximo el papel particular de las mujeres en impulsar el acercamiento de los pueblos, contribuyendo más al esfuerzo de la «mitad del cielo» para una mejor evolución de las relaciones bilaterales chino-dominicanas.

Partiendo de Beijing una vez más, recojamos y hagamos valer el espíritu de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, avancemos hacia el objetivo de construir una Comunidad de Futuro Compartido de la Humanidad, y aceleremos el nuevo proceso del desarrollo integral de la mujer para materializar juntos un futuro mejor para la humanidad.

El autor es Embajador de la República Popular China