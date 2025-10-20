No entre de manera ilegal a los Estados Unidos

Cualquier persona que cruce ilegalmente hacia los Estados Unidos a través de las áreas de defensa nacional recién establecidas en la frontera sur serán enjuiciadas.

Nuestro mensaje es muy sencillo: si entra ilegalmente en los Estados Unidos, irá a la cárcel, volverá al lugar de donde vino o quizá vaya incluso más lejos.

Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, la Embajada de los EE. UU. no estará actualizando su contenido en redes regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad.

Para más información oficial, visite nuestras redes sociales @EmbajadaUSAenRD. También puede consultar travel.state.gov.para más información sobre los servicios consulares y las operaciones durante el cierre de gobierno.