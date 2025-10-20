Mi amigo Robert -Bob- Rosen, autor del bestseller internacional, “Nowhereman, los últimos días de John Lennon”, me acusa de ser “el profeta apocalíptico con más tiempo ejerciendo”. Niego esos cargos, y demuestro mi inocencia, declarándome militante radical del optimismo.

Mis revelaciones muestran paz y seguridad futura.

China controla el 99% de las tierras raras del planeta, suspendió sus exportaciones “para defender la paz mundial y la estabilidad regional”.

Sin ellas, colapsan la industria armamentista y su política guerrerista, habrá paz en Ucrania, e Israel, Washington negociará, cooperará.

Ahora Donald Trump y Vladimir Putin hablan de unir Rusia y Alaska con un túnel; estallará la paz.

Quizá Pablo describió este momento en 1 Tesaloniceses 5:3 “Cuando digan: Paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, … y no escaparán”.

Esa profecía paulina dificulta el ejercicio de la militancia radical en el optimismo, y la esperanza.