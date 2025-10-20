La actual reforma laboral y el C190 de la OIT: un camino hacia el trabajo digno

El acoso laboral o mobbing constituye una de las formas más persistentes de violencia en los espacios sociales y laborales. Se manifiesta en actos discriminatorios, degradantes, humillantes o de aislamiento, ejercidos de manera reiterada por superiores, subordinados o compañeros de trabajo. Estas conductas lesionan la dignidad y la estabilidad laboral, atentando contra derechos fundamentales.

Nuestra Suprema Corte de Justicia reconoció esta figura en la sentencia del 18 de marzo de 2015, definiendo el acoso moral o mobbing como una conducta discriminatoria o vejatoria sostenida en el tiempo, caracterizada por la persecución psicológica con fines degradantes o humillantes, que afecta la dignidad, integridad y estabilidad del trabajador. Sin embargo, este reconocimiento apenas comienza a traducirse en regulación normativa expresa dentro del proyecto del nuevo Código de Trabajo.

Hasta ahora, el acoso laboral, acoso moral o mobbing (términos usados indistintamente en los entornos laborales y sociales) carece de un marco jurídico expreso en la legislación dominicana, se colige de las disposiciones generales contenidas en el Principio VII, que prohíbe la discriminación basada en sexo, edad, raza, origen social, opinión política, militancia sindical o creencias religiosas, y del artículo 46.8, que obliga a los empleadores a guardar consideración hacia los trabajadores y abstenerse de maltratos de palabra o de obra.

Aunque relevantes, esas previsiones carecen de precisión conceptual y de mecanismos procedimentales que permitan prevenir, sancionar y reparar el acoso laboral de manera efectiva como figura y como resultado de una actuación antijuridica.

Sin embargo, nuestra Constitución impulsa la necesidad de una regulación expresa en ese orden, al establecer en su artículo 62 que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que debe ejercerse con la protección y asistencia del Estado, el cual tiene la obligación de garantizar la igualdad, la dignidad y la seguridad de los trabajadores.

Asimismo, en su artículo 8, la Carta Magna sitúa la dignidad humana en el centro de la acción estatal; y en su artículo 68, impone al Estado el deber de asegurar la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Estas previsiones normativas no pueden cumplirse plenamente sin la tipificación clara y concreta del acoso laboral, dada la multiplicidad de manifestaciones que reviste esta inapropiada conducta.

En ese orden, la reforma al Código de Trabajo que actualmente cursa en el Congreso Nacional -de concretarse- representaría un avance legislativo significativo si mantiene la inclusión del acoso laboral dentro de su articulado, cerrando el vacío normativo señalado por especialistas, juristas y actores sociales.

No obstante, a nuestro modo de valorar, dicho avance resultaría incompleto sin la ratificación del Convenio núm. 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, instrumento internacional vigente desde el año 2021, que ofrece un marco vinculante para garantizar entornos laborales seguros, dignos y libres de violencia.

Dentro de este accionar, el Convenio constituye el instrumento más integral en la materia, pues define la violencia y el acoso como conductas inaceptables que causan daño físico, psicológico, sexual o económico; incluye expresamente la violencia y el acoso por razón de género; y establece obligaciones estatales y empresariales en materia de prevención, protección, mecanismos de queja, sanción y reparación.

Su ratificación no contradice la normativa nacional, sino que la complementa y fortalece, ya que, al tenor del artículo 74 de la Carta Magna, los tratados y convenios sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional, son de aplicación directa e inmediata y constituyen un marco de interpretación y coherencia normativa para jueces, legisladores y demás órganos del Estado. En consecuencia, el Convenio 190 no limita la legislación nacional, sino que la enmarca, garantizando una protección integral frente a la violencia y el acoso laboral.

Este instrumento exige a los Estados Miembros emprender iniciativas generales, como campañas de sensibilización (art. 11, c)), destinadas a promover lugares de trabajo seguros, saludables y armoniosos; resaltar que la violencia y el acoso son inaceptables; denunciar actitudes discriminatorias; y prevenir la estigmatización de víctimas, denunciantes, testigos e informantes (Recomendación 206, párrs. 23, d) y 23, g)).

El acoso laboral no es un problema individual, sino un fenómeno que afecta la salud física y emocional de las personas trabajadoras; deteriora su vida social y familiar, reduce la productividad, debilita el clima organizacional y perpetúa la desigualdad de género.

La inserción y tipificación expresa en el Código de Trabajo de esta figura, así como la ratificación del Convenio núm. 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), constituyen pasos complementarios e indispensables para reafirmar el compromiso del Estado dominicano con los principios y derechos garantizados en nuestra Ley fundamental, en defensa del derecho al trabajo para todas las personas.