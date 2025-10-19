Presupuesto 2026: gasto de capital, solidaridad social, educación superior y cultura

El sector empresarial propuso que para el 2032, gobierno y sector privado debían tender a duplicar el PIB nacional.

A principios de año, con un presupuesto para el 2025 aprobado, el presidente Abinader afirmó que contribuiría a ese objetivo.

Que no fueron vanas sus palabras quedó demostrado al enviar al Congreso un proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 que, aunque nominal y relativamente similar al del 2025 —aproximadamente 1.3% más que el del año precedente y, a la vez, igual como porción del PIB (20.1%) al del 2025— posee, como rasgo característico, un enfoque social y desarrollista.

El Proyecto de Ley de presupuesto para el 2026 depositado en el Congreso y en proceso de estudio con fines de aprobación contempla inversiones sociales y de capital muy por encima de los montos asignados a esos capítulos el instrumento jurídico-financiero que le precede.

Con relación al gasto de capital, este ha sido propuesto en RD$7,354.6 millones más que el del presupuesto reformulado para el corriente 2025, quedando en RD$39,000 millones más que el inicialmente aprobado en 2024 para este año. Si la ejecución se comporta en la proporción en que lo ha hecho el presupuesto del 2025, en virtud de la cual el gasto de capital ha llegado a 21.89% más que el originalmente proyectado, este capítulo podría terminar siendo, por efecto de la reformulación presupuestaria de fin de año 2026, aproximadamente, unos RD$232,846.34 millones.

De tal modo, se espera que la inversión pública alcance el 2.5% del PIB.

El gobierno ha hecho énfasis, también, en una voluntad social a todas luces meritoria: ha propuesto al Congreso aprobarle un presupuesto para el 2025 que le permita trabajar a favor de los más necesitados y fomentar el desarrollo desde la base social, mediante políticas de externalidades a las cuales dedicará el 46% del gasto total.

Hablamos del 46% de un gasto total proyectado que, excluyendo las aplicaciones financieras, rondaría los RD$1,622,833.4 millones. De tal modo, ese gasto social está planteado para que alcance RD$746,503.36 millones que serían destinados, de forma preferente, a educación, salud, seguridad social y deportes, según se ha informado y establecido en el proyecto en discusión.

Además de ello, incluye gastos generales incrementados en RD$83,000 millones, destinados, también, a salud, educación y seguridad ciudadana.

Dentro de la función de educación superior, a cargo del Ministerio de Educación Superior (Mescyt), sin embargo, la asignación se mantiene invariante como porcentaje del PIB (0.3%), aunque en millones de pesos dominicanos (nominal) es 424.4 más que el del 2025. En términos absolutos, pasa de $22,851.8 millones a $23,276.2 millones, variando 1.86% más, para colocarse apenas 0.005 puntos porcentuales por encima de lo asignado al Ministerio de Cultura. La asignación a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), integrada al presupuesto del Mescyt, incrementará 1.9%, cuatro centésimas por encima de la institución madre.

Para Cultura, función pública de nuestro interés, observamos que, aunque dispondrá de $156.4 millones más en el 2026, esta variación, respecto a lo que recibió en el corriente año, permanece invariable: en 3.7%.

La asignación a esta cartera, como porcentaje del presupuesto total, permanece en 0.25%, igual que en el año 2025. Con relación al PIB, esta asignación es particularmente baja, representando apenas el 0.05% (cinco centésimas de punto porcentual), evidenciando el nivel de gasto cultural del gobierno dominicano.

Es importante notar que el crecimiento de la asignación al Ministerio de Cultura, aunque similar al presupuestario general (+3.1%), involucra un aumento que no permitiría a la entidad satisfacer las necesidades de la gestión en cuanto al mantenimiento de una infraestructura de servicios que incluye múltiples instituciones, la inflación y la producción de servicios culturales de todo tipo. Esto explica por qué a esa entidad se le dificulta articular proyectos culturales de valor y significativos, además de los ya existentes. En tanto aprecian tener "Endowment for the Arts", museos de primera y artistas de una formación extraordinaria en sus países, los personeros de los organismos internacionales vienen al tercer mundo a exigirle a los gobiernos lanzar al piso la inversión social y, entre ellas y en específico, la cultural. Tendrán ética para hacerlo cuando exijan lo mismo a las economías mucho más endeudadas —con relación al PIB— que la República Dominicana, entre ellas y como porcentaje de su PIB: Japón (230%), Singapur (170%), Italia (137%), Estados Unidos (120%) y Francia (110%). Estas economías, sin embargo, dedican importantes recursos a la cultura. En cifras el 2023 el gasto público cultural fue como sigue: Japón, menos del 0.1%; Singapur, menos del 0.3%; Italia, 0.8%; Estados Unidos, menos del 0.1% y Francia, 1.5%.

El organismo cultural oficial dominicano alberga 4 instituciones descentralizadas: la Dirección General de Museos, la Dirección General de Bellas Artes, la Dirección General de Mecenazgo y la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior. Además de otras ocho vinculadas. A saber: el Archivo General de la Nación; la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña; la Comisión Permanente de la Feria del Libro; la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental: la Oficina Nacional de Derecho de Autor; la Cinemateca Nacional, el Instituto Dominicano del Folklore, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y, finalmente, el Consejo Nacional de Cultura: máximo organismo de decisión en política cultural, aunque no es una entidad administrativa subordinada.

Estas entidades, a su vez, poseen subestructuras: la Dirección General de Museos gestiona todos los museos oficiales del país; Bellas Artes, todas las escuelas de arte oficiales, agrupaciones artísticas oficiales y salas de espectáculos, debiendo tener presencia nacional: en cada provincia…

Este presupuesto sometido, pues, permitirá articular políticas sociales de relevancia e impulsará el desarrollo infraestructural nacional. Sin embargo, deja pendiente la asignación a temas y estructuras funcionales esenciales de la gestión pública de gran incidencia en y relevancia para la formación de ciudadanía y garantizar el desarrollo real desde adentro: la cultura y la educación superior.

El gobierno está abocado a romper algunos paradigmas obstructivos para poder avanzar hacia un esquema jurídico que le permita cargar los gastos educativos técnico-vocacionales, culturales y superiores al 4% asignado al presupuesto de Educación. Y, también, a prestar oídos sordos a los “técnicos” y tecnócratas, desalmados y arrabilizantes espirituales e inhumanos que persiguen que seamos almas empobrecidas desde adentro, para pensarse y sentirse superiores cuando en realidad son pobres con poder de obligar a que sólo los números, los indicadores y las estadísticas rijan las acciones de las personas, su receta suprema para reconstruir sus colonialismos y formar estómagos consumidores sin vocación ni derechos a construirse en seres humanos desde la educación, la civilidad y la cultura.