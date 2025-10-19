Cuando un narco también es usuario

Buenos días, Joaquín (nombre ficticio). ¿Qué te pongo hoy?

Lo mismo de siempre, con pan y vino.

¿Te pasa algo? "Antes controlaba todo, pero ahora mismo esto me controla a mí".

Joaquín confesó que desde muy pequeño ha estado en contacto con todo tipo de sustancias. “Mi padre, narcotraficante por herencia familiar, decidió que la principal sucursal fuese la casa familiar, donde se hacen los mejores caldos caseros y donde se cuecen los materiales con tiempo y esmero para obtener un resultado como no existe hoy en el mercado, una mercancía con una pureza digna de las mejores ventas, para una suculenta cascada de placer (dopamina) irrefrenable”.

Recuerda que para comer en la mesa, había que limpiar primero la mercancía, para evitarnos a nosotros los críos un colocón por descuido. Los fajos de dinero, resultado de días de trabajo, eran los vasos que se exponían en la vitrina del salón como otro enser más de la vivienda.

"No puedo abandonar el negocio familiar, es un tema de dignidad".

¿Cómo un adolescente le dice al patriarca de la familia que no quiere hacer esto por el resto de su vida? Sin entrar mucho en detalles, la respuesta la iba a tener de forma automática, el destierro del pequeño sin mediar palabra alguna.

Cuando creces asumiendo roles que no te corresponden y que te generan tal malestar sin ser capaz de verlo venir, ocurren situaciones como estas. No lo aceptas, pero lo haces.

Ocurre una incoherencia, que según la RAE (La Real Academia Española) es la falta de lógica o de relación entre ideas, dichos o hechos.

Cuando se extrapola este término a lo emocional, le llamamos incoherencia emocional, una contradicción entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Se actúa en contra de sus propios sentimientos y deseos, lo que generaba malestar interno, estrés, ansiedad y una desconexión absoluta consigo mismo.

¿Cómo aliviamos este malestar?

En este caso en específico fue muy fácil, un día cualquiera, en vez de servirse de la cazuela del potaje del día, se sirvió de la otra comida que estaba en la misma “cocina”.

“Lo tengo en mis manos.” “La cocino yo.” “Una raya de una montaña no canta.”

Y así fue como inició todo, buscando una “solución” inmediata a un malestar con algo que tenía en sus manos, la cocaína.

Hoy puedes estar de un lado y mañana de otro, incluso de ambos lados; ahora, incluso sentado al lado de sus “clientes” pero con un miedo a perder y tirar por la borda la herencia y esa encomienda que un día se le dio sin pedirla.

Existe un folleto elaborado por la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), que cita: “Es fundamental la construcción de actividades alternativas para la prevención del uso de drogas. Aquellas deben contar con la participación de los beneficiarios e iniciarse en las necesidades sentidas de la población que participará en dichas actividades"

El folleto introduce en primer lugar al deporte; en segundo lugar, a la representación o manifestación artística; y finalmente, al internet, como instrumentos útiles para la prevención del uso de drogas en la comunidad.

¿Puede todo el mundo tirar por esta vía? ¿Hacer un cambio de vida?

Siempre se pueden tener distintas alternativas, pedir ayuda, mejorar la salud mental y física. Nunca es tarde para llevar una vida saludable. Si tienes un equipo adecuado, un equipo multidisciplinar, es posible.

Llegó la noticia de que Joaquín había fallecido. Causa de la muerte: infarto fulminante en el contexto del consumo de cocaína.

Se limitó a dar el pésame y ofrecerle el acompañamiento que la familia merecía.

Cuando tenemos en nuestras manos la enfermedad y la etiología de esta, se vive con una ambivalencia y una disyuntiva, no saber a quién prestarle más atención y cuál abandonar.

Continuar por las dos vías, también es válido, por no ofender a la familia y por suplir la necesidad, su enfermedad.

"Yo consumo lo que me da la gana; la tengo en mis manos.”

Esto, con el tiempo, no es sostenible. Hablamos de cargas familiares que son, muchas veces, cadenas generacionales complejas de romper. No son fáciles, y algunas son imposibles, por imposiciones.

Entender las cosas muchas veces es difícil, pero es que no todo tiene solución. La incoherencia la vivimos a diario, consciente o inconscientemente.

No juzgar al otro, ser autocríticos con nosotros mismos y respetar el tiempo de cada uno es fundamental para la convivencia, y para poder ver con empatía a todos y todas. Detrás de todo consumo existe un porqué; no es un tema a la ligera. El primero que quiere dejar de consumir es el adicto, pero si este no quiere o el entorno no ayuda, se hace más complejo.

Puedes estar en la cima de la montaña, raya por raya, buscando ese placer inmediato arrebatado siendo un niño. Fue su estilo de vida el que le ocasionó la muerte, esa tristeza mal resuelta y ese vacío existencial apañado, mirando el negocio desde su cocina y roto por dentro. Es muy fácil juzgar, lo difícil es entender las cosas.

Sí, porque los narcos también lloran, gobiernan y enferman.