Entiendo que la inversión de los recursos del Estado debe dirigirse a temas prioritarios. Es lo que nos dicen durante su campaña quienes aspiran a dirigir el país. Nos convencen de votarlos con la oferta de invertir para erradicar la pobreza, mejorar la educación, la salud, construir obras para el desarrollo y garantizar la seguridad. Al llegar, olvidan sus compromisos y los recursos los desvían a cosas que a nadie prometieron y a veces ni interesan.

Por ejemplo, a los sureños se nos prometió terminar el proyecto Monte Grande. Hoy, 15 años después esta presa sigue inconclusa. Sin fecha de terminarla. Aunque en los últimos 21 meses las autoridades han anunciado cinco veces la licitación de los proyectos faltantes para hacer que la obra cumpla la misión para la que fue concebida. Sólo así, miles de tareas pasarían a ser productivas y decenas de familias saldrían de la pobreza absoluta en que viven.

No es esa presa más prioritaria que disponer de 250 millones de pesos mensuales para 10 mil estudiantes? Aclaro, no me opongo a la ayuda estudiantil, pero es cuestión de PRIORIDAD. Me parece que llevar el desarrollo a 4 provincias y poner 700 mil tareas a producir alimentos para millones de personas y mejorar la vida de miles de familias, debe ser UNO en un orden de prioridad donde entregar un bono estudiantil, ni siquiera fue promesa electoral. Si tenemos tantos recursos para donar millones en bonos, las autoridades deberían mirar a nuestro querida región Enriquillo y cumplir lo prometido. Concluyan ya Monte Grande. Esa obra es EL METRO DEL SUR, es cuestión de investir los recursos del Estado en áreas prioritarias.