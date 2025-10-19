Cómprese una

No sé a qué se debe que queremos andar por la vida midiendo cosas con reglas y relojes ajenos. Nuestra vida con la de los demás, por ejemplo.

Una manía negativa que en ocasiones hace ver pequeños los grandes logros que tenemos, porque sí, todo lo que nos cuesta tiempo, esfuerzo y dedicación es un logro, midiendo la grandeza de su valía porque tanto esfuerzo hayamos invertido en esa piedra ya preciosa.

Medirnos con los demás además de hacernos ver pequeños, solo nos atrasa de NUESTRO propósito. En mayúscula para que se entienda. En estos días a modo jocoso he visto muchos vídeos en redes sociales de cómo nos encontramos en nuestros veinte y nuestros iguales en la carrera de su vida ya se compraron un carro o una casa, quizá hasta formaron una familia y nosotros no estamos en ese proceso.

Y ambos estamos bien porque nuestros relojes, aunque tengamos la misma edad no marchan a la misma velocidad y no significa que uno vaya más rápido y otro más lento, solo significa que no es nuestro ritmo, no es nuestra prioridad y no es nuestro proceso de la vida, punto.

En la vida solo hay que ser constante y tener un espejo de frente para ver con quien debemos compararnos cada día para ser mejor que el día anterior, celebrarnos, sonreír y seguir hacia adelante.

Y mira que no está de más que mires hacia al otro lado, pero para celebrar al otro hasta que llegue nuestro momento de estar ahí, si así lo dispone el plan maestro de nuestra vida.

Estoy segura que esta no es la primera vez que toco este tema y temo que no será la última mientras así lo sienta y mientras así sea necesario.