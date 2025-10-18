El secuestro de la libertad financiera: con un disfraz de progreso

Peligros importantes disfrazados de progreso, están acechando a la nación y amenazando el empleo y la libertad financiera de usted y de todos los dominicanos. Estos progresos ya están en prueba piloto en muchos países y el dueño de la economía dominicana, el FMI acaba de cifrar expectativas de cumplimiento, para que la República Dominicana también vaya por el mismo camino.

Usted dirá, ¿pero cómo es posible que con el progreso tengamos acechanzas que pudieran destruir nuestros derechos y libertades de forma integral?.

Tal vez esta gran amenaza ya era consabida y acordada por los cuatro jinetes del apocalipsis, y por ende nos adelantamos a señalar una Crisis de Salud Mental Colectiva, que es que lo que puede venir, pues el peligro que percibimos sería tal, que solo al borde de la locura el pueblo podría recuperar, “el despojo o bloqueo” al que podría ser sometido.

¿Se imagina que los ahorros de toda su vida, desaparezcan en 24 horas y no pueda disponer de “su dinero” como siempre lo ha hecho?. ¿Se imagina que su dinero tenga fecha de vencimiento? ¿Que el control sobre usted sea tal, que de manera automática le cobren cualquier cosa sin usted decidirlo? ¿O que tengas que apurarte para gastar tu dinero, porque si no lo haces a tiempo lo pierdes pues tiene vencimiento?, ¿O que por no estar cumpliendo con algunas nuevas reglas puedan bloquearte totalmente tus cuentas sin ningún proceso legal?. ¿O que se decida que este mes no cobras porque sencillamente le has dicho Misifus al Gato?

¿Le parece “conspiranoide”?, ¡qué bueno!, pero todo esto ya ha sido calculado, pensado y está siendo manipulado, controlado, probado, supervisado, como un gran sistema delator, que convertiría a los pueblos en esclavos, para sencillamente imponer los criterios de un nuevo orden feudal. “Vaya me fui a lo global, pero aterricemos y verá”.

Las CBDCs o monedas digitales controladas por el banco central, serán la clave de todo este sistema que secuestra las libertades naturales de los ciudadanos, pero apoyados en sub sistemas que le permiten un control absoluto de cada uno de ellos: datos biométricos, cedula identidad, licencia de conducir, pasaportes digitalizados (aquí adjudicado todo a una misma empresa “licitante”), lo que facilita todo el proceso de control total por el acceso y manipulación de los mismos archivos y registros disponibles.

Y todo esto con una característica peculiar, bajo el control del gobierno y el banco central. El dinero digital será programable, para usos predeterminados y si así lo decide el gobierno, con caducidad, pues así se tiene más control financiero y social de toda la población, de la inflación y de la masa monetaria, llegándose hasta la “censura financiera” en casos de comportamientos “no adecuados”. ¡Ah, y de tu dinero primero se cobra el gobierno, lo que le quede lo podrás usar!. No serás jamás moroso. Primero Sam y luego el plato de comida que llevaras a la mesa.

Nadie podrá comprar ni vender, sin estar dentro del sistema digital controlado por el gobierno y el banco central, termina el anonimato y también se aproxima la muerte del efectivo. Es lo que se está buscando en este reinicio global, un régimen tecnocrático global.

Aquí venimos dando pasos, ya en la prensa se establece junto al tema de la reforma fiscal, lo que espera del país el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas la moneda digital. Parece que los cuatro mosqueteros del rey están de acuerdo con esclavizarnos, pues gane quien gane en el 2028 tendrán a sus pies el botín.

Ya venimos trabajando con el tema bancarización, formalización, reducir el uso del efectivo, la facturación electrónica, el pasaporte y las cédulas biométricas, reconocimiento facial y ahora se suma el dinero digital, que va a llevar al control social y financiero total de las personas en la Nación Dominicana.

“Pero bancarización es patria”, esa fue la primera consigna de este secuestro y que intenta que todo el mundo tenga acceso a una tarjeta, para que cobre y pague de forma digital y así desaparezca el efectivo, el dinero de curso legal en la República Dominicana. Pero todo precedido con las leyes DNI, mordaza y la censura, y ahora con la cálida idea de que los dominicanos no saben distinguir las noticias falsas y las difunden.

No sabemos ahora si le podremos llamar “peso calié” a la moneda digital, porque con ella se tendrá control total de todos tus movimientos en el país y ya no serás libre de usar tu dinero como gustes.

Más de 60 países están en prueba piloto y la República Dominicana dirigida necesariamente, por una partido mafia cómplice, corrupta y de rodillas al FMI, a cambio de seguir repartiéndose el botín de guerra, hará lo que diga Tío Sam sin chistar.

El control de su dinero, tu billetera digital, lo tendrá el banco central, quien controlará todo el sistema de pagos. Y con Inteligencia Artificial, todo estará conectado, para premiarte o castigarte, y hasta congelar tus cuentas, sin la necesidad de procesos legales.

Debes tener mucho cuidado con tu información biométrica, no tienes por qué entregar tus informaciones privadas a nadie. Conviene decirle que no a la moneda digital y frenar la idea bancarización, pues que más que Patria, se presta para el secuestro de tu libertad financiera. Usa cada día más el efectivo y así harás Patria.

No puede ser que nosotros mismos estemos contribuyendo a entregar, en nombre del progreso, nuestras finanzas y nuestras libertades sin pensarlo dos veces. Despierta, que lo que se puede estar tejiendo, puede terminar esclavizándole a usted, a su familia y quitándole libertades a todo el pueblo dominicano.