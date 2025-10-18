¡Con mis cuartos no!

Era viernes en la noche. El Presidente llegó a las ocho de la noche. Se trataba de la noche dedicada a los ingenieros, en la que cada uno iba a darle su reporte de las edificaciones que estaban construyendo y los gastos que había realizado.

En el grupo no estaba uno de los ingenieros, que era el que más quería ver el presidente. Preguntó varias veces por él, porque parece que en su cálculo mental, los números del último reporte del constructor no le cuadraban. Por esa razón, hasta que ese señor no llegó, él no atendió a nadie.

Todos tuvieron que esperar aproximadamente una hora, hasta que el esperado ingeniero apareció y entró de inmediato al despacho del presidente.

Balaguer le recibió ipso facto y le reclamó que había unos datos de su reporte anterior que no le cuadraban, que él le había dado tal suma y cuando restó lo que se había gastado no le daba el monto exacto.

La sorpresa del ingeniero fue muy grande, ya que Balaguer en su cálculo mental tenía la suma exacta hasta con centavos/

El profesional totalmente enrojecido le explica que él tenía razón, porque del monto que se le había entregado tomó prestado un dinero, una cantidad para celebrarle los 15 años de su hija mayor. Que esa era la razón del desbalance en la cuenta. Pero que él lo iba a reponer.

La incomodidad de Balaguer no se hizo esperar: ¿cómo que usted le celebró los 15 años a su hija con el dinero del Estado? El ingeniero le reiteró que sí, pero que se lo iba a reponer inmediatamente cobrara las cubicaciones que tenía pendientes.

Balaguer en su incomodidad le dijo que eso era inconcebible. Que a partir de ese momento él no iba a tener obras asignadas y que las que tenían tenía que entregarlas, dando instrucciones al Ing. Bebesito Martínez para que las repartiera a otros constructores.

Bebesito trató de apoyar al ingeniero, pero Balaguer no permitió. Cuando el profesional se va, Balaguer le expresó al ingeniero Martínez que no lo hizo por haber tomado el dinero para esa actividad, sino por la desfachatez de admitir que era para una fiesta.

Entonces Bebesito le dijo: “pero presidente fueron los 15 años de esa niña”. Y el presidente le respondió con el dato exacto de que el ingeniero tenía cuatro hijas más, es decir que vamos a sacrificar recursos de las obras para que el señor celebre los 15 años a cada una de ellas y luego 5 matrimonios. “No señor, con mis cuartos no”. Esto le sirvió de ejemplo a todos los ingenieros que iban los viernes en la noche. Aunque, luego designó a ese constructor en altas posiciones en el Estado.