En el ritual de Bwa Kayiman, los africanos esclavizados en Haití, mataron un cerdo y bebieron a sorbos su sangre, sellando el pacto de la Revolución Haitiana.

El presidente Luis Abinader le sirvió al secretario de Estado, Antony Blinken, chivo deshuesado, sellando el pacto de la participación dominicana en la política estadounidense hacia Venezuela.

Trump autorizó acciones encubiertas de la CIA en Venezuela, el juego pronto empezará, los jugadores ocuparán sus posiciones.

Los Estados Unidos nunca actúan solos, siempre hay una “coalición de voluntarios” apoyando “la causa”. Un oficial brasileño comandó la ocupación estadounidense a la República Dominicana en 1965, tropas dominicanas y europeas fueron a Irak.

En los navíos estadounidenses hay soldados ingleses, holandeses y franceses; solo faltan dominicanos. Quizá un oficial dominicano comande la operación, esto puede desestabilizar toda la región, y Abinader será corresponsable.

Trump debe legitimizar esto, no puede contar con Colombia y su presidente Gustavo Petro, el presidente de Brasil, Lula DaSilva, se mantendrá neutral.

Guyana apoyará a Washington; los dominicanos tienen “inversiones petroleras” en el Esequibo que se disputan entre Guyana y Venezuela. Nuestras Fuerzas Armadas “defenderán nuestras inversiones”.

En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania; Vladimir Putin, su presidente, la llamó “operación militar especial”. El presidente Donald Trump intentará lo mismo en Venezuela, donde Rusia y China tienen miles de millones invertidos: en el “patio trasero” estadounidense, ¡inaceptable!

En Venezuela ocurrirá lo de Ucrania; Occidente puso armas, apoyo estratégico y logístico para que los ucranianos luchen contra Rusia. En Venezuela, China y Rusia pueden poner armas, apoyo estratégico y logístico para que los venezolanos luchen contra los Estados Unidos. Esto podría dificultar las cosas para Trump.

Abinader, el presidente dominicano, desprecia al “dictador narcoterrorista” venezolano, Nicolás Maduro, ambos se han escupido insultos con frecuencia.

Abinader participó en una “conferencia de paz” en Ucrania, sin Rusia, ahí “brilló su divismo en política internacional”, y “crecerá mucho más” cuando mande tropas contra Venezuela.

El divismo político internacional tiene un alto precio; Abinader pagará enviando tropas dominicanas contra Venezuela.