Salud mental y algoritmo

Así como el gobierno actual le echa al anterior la culpa de todo, asimismo, los psiquiatras, psicólogos y cientistas sociales, recurren al argumento de la pandemia para justificar/entender el desmadre de salud mental colectiva que vivimos.

El incremento de casos, tanto a nivel de consulta, como de visibilización en redes sociales de comportamientos individuales que constituyen manifestaciones de desórdenes y patologías, evidencia que el deterioro de la salud mental va en aumento. Ansiedad, irritabilidad, impaciencia, insomnio, estrés –etc.–, son algunos de los síntomas que se manifiestan en conversaciones, relaciones de pareja, familiares, ambiente laboral, calles, etc.

Si la pandemia visibilizó, potenció, aumentó o contribuyó a esta situación, lo dirán los estudios. Sin embargo, resulta más fácil endosar a un hito planetario el deterioro de la salud mental en la sociedad del siglo XXI, que reconocer (y cuestionar) que el modelo económico vigente, con sus altos niveles de incertidumbre vital, contribuye a incrementar ese deterioro.

Quien sobrevivió a la pandemia le cuesta sobrevivir a fin de mes. La precarización del entorno laboral; el encarecimiento del costo de la vida; la incertidumbre existencial que plantea el quiebre del orden de la postguerra (con todas sus interrogantes expresadas en guerras, bloqueos, actos terroristas y el botón nuclear de fondo), son apenas, algunos desafíos.

Esta generación disfruta de los mayores adelantos tecnológicos de la historia, pero no sabe cómo pagará el mínimo de la tarjeta, ni mucho menos, cómo vivirá cuando se retire… si es que tal cosa le será posible.

Frente a ese panorama planetario, donde se pueden agregar cien variables más, las dudas de cómo sobrevivir dignamente a todo ello son válidas; como lo es también la rabia y la ansiedad que genera la incompetencia del Estado en proveer bienes y servicios públicos de calidad, en una sociedad desigual e inequitativa en donde a muchos les faltan los servicios esenciales (tránsito, seguridad, energía, agua, etc.) que a otros les sobran, y que, a su vez –vía redes–, les enrostran ese disfrute que incrementa/potencia la rabia que genera la negación.

Mientras se redefine el paradigma comunicacional de esta nueva era que celebra –entre el autocomplacencia y el miedo– la inminente concreción de la singularidad tecnológica; en lo que las nuevas reglas del poder se decantan y el orden social y político se reconfigura a todos los niveles; el algoritmo hace su trabajo concienzudamente.

Abrir las redes es una invitación, más que al diálogo, conocimiento y entendimiento, al odio. Los extremos no sólo no se rechazan, sino que se promueven. Buscar el centro y el equilibrio no monetiza ni genera “views” ni “likes”, así que, la cultura de la división, la discusión y el odio, se alimenta a sí misma en un bucle diabólico que sólo genera más ira, frustración y rabia. Y nadie sabe a dónde iremos a llegar… si es que acaso llegaremos.