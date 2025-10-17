¿Indiferencia?

“Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?, Salmo 8:4.

¿Qué fácil es olvidarnos de Dios? ¿Cuán pronto dejamos de seguirle? ¿Cómo ignoramos sus beneficios y su especial manera de amarnos?

Así somos de vanidosos. Corremos con prisa tras el pecado. Alagamos la carne, nos deleitamos en los deseos de los ojos y nos recreamos en la vanagloria de la vida.

Somos indiferentes ante el Señor. Y, sin embargo, Dios está ahí. Puesto que Él nos hizo. Miremos su gracia; busquemos el arrepentimiento y la conversión.