Inclusión, sociedad y futuro

Esta semana tuve la oportunidad de cubrir en mi rol de periodista el V Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana, organizado por la Fundación Francina Hungría. De ese encuentro me llevé grandes aprendizajes y reflexiones que quiero compartir.

Se están articulando esfuerzos desde el sector público y privado para repensar nuestras ciudades y preservar el bienestar colectivo. Escuchar diferentes miradas en un mismo escenario me dejó claro que se avanza, pero también que el camino por recorrer es todavía largo.

Un importante punto de reflexión fue el de los residuos sólidos, que por mucho tiempo los hemos considerado basura, cuando en realidad son “materiales con nueva vida”. Gestionarlos de manera adecuada no es solo un tema ambiental, es también un asunto de competitividad, de productividad y de salud pública. Ignorar esta realidad podría ponernos en aprietos muy serios.

Me resultó interesante escuchar la visión municipal y la mirada desde las políticas públicas. Se reconoce que, durante años, no hemos gestionado este tema de la manera más conveniente, pero también que ya se están construyendo soluciones desde la necesidad y la urgencia de transformar.

Y si hablamos de inclusión, las ideas compartidas en este congreso, especialmente por Francina, fueron igualmente poderosas. Me quedo con tres que resumen todo:

Primero, una ciudad solo funciona si todas las personas pueden vivir en ella; de lo contrario, no es más que un espacio de exclusión. Segundo, cuando una persona con discapacidad es autónoma, genera valor productivo y bienestar para su familia y para el país. Y por último, una sociedad que no garantiza autonomía a las personas ciegas y con discapacidad visual limita su propio desarrollo.

Volví de ese espacio convencida de que pensar en ciudades sostenibles e inclusivas no es un lujo, es una necesidad urgente. Porque al final, hablamos de calidad de vida para todos.