La dignidad no puede esperar

Sigue siendo un clamor que atraviesa todo el país el que miles de familias dominicanas aun carecen de lo esencial para vivir con dignidad.

Hay carencias materiales, pero también hay falta de justicia, oportunidades y respeto.

La desigualdad, el desempleo y los bajos ingresos mantienen a muchos en una lucha diaria por la supervivencia.

La sociedad no puede acostumbrarse a esta realidad.

Es urgente un compromiso más decidido del Estado, del sector privado y de todos los ciudadanos para garantizar techo, alimento, salud y educación.

Recordemos que la familia que vive con dignidad fortalece la nación entera.

El desarrollo también se mide por el bienestar de los más vulnerables.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.