¿Cómo nos gustaría que nos gobiernen?

Vivimos tiempos en los que la ciudadanía exige resultados, no discursos. Queremos un gobierno con orden, autoridad, eficiencia y visión clara, que funcione para todos, con justicia, transparencia y respeto a las leyes. Este artículo describe esa aspiración, sin criticar a nadie en particular, mostrando lo que un presidente puede y debe hacer para transformar el país.

Un presidente que gestione un Estado eficiente y finanzas equilibradas

Un presidente debe manejar los recursos públicos con transparencia y prudencia. La austeridad no es opción, es obligación. Reducir gasto innecesario, racionalizar la nómina y priorizar lo esencial debe ser constante.

Los funcionarios no pueden aumentar sueldos discrecionalmente; deben actuar en interés colectivo. La planificación presupuestaria debe basarse primero en ingresos reales, no en gastos corrientes. Más del 60% del endeudamiento se ha destinado a gastos corrientes y apenas 2% del PIB a obras de capital; esta ecuación debe invertirse.

El presupuesto debe cumplir la programación establecida, garantizando que las obras se terminen a tiempo, sin transferencias arbitrarias ni agotamiento prematuro de recursos.

Un presidente que impulse eficiencia eléctrica y energías alternativas

El sector eléctrico es estratégico para el desarrollo. Un presidente debe optimizar la eficiencia, reducir pérdidas, contratar plantas de bajo costo, eliminar generadores caros y unificar el precio del kilovatio.

Es necesario reducir conexiones ilegales, ampliar contribuyentes e impulsar energías limpias, como paneles solares y eólica. El país debe pagar por energía servida, no por instalada.

Un presidente que garantice reforma fiscal justa y desarrollo productivo

Quienes más tienen deben aportar más, y los programas sociales deben llegar solo a quienes califican según Siuben.

El asistencialismo desmedido no genera desarrollo; la inclusión productiva sí. Fortalecer pymes genera empleos, fortalece la seguridad social y contribuye al Estado. La planificación de políticas debe surgir del Estado, no solo de grandes empresarios, evitando monopolios e incluyendo a todos.

Un presidente que fortalezca la producción agrícola y garantice soberanía

La producción agrícola es la base de nuestra soberanía. Nuestros productores enfrentan importaciones competitivas, falta de mercados y retrasos en pagos del Estado.

Un presidente debe planificar siembras sostenibles, asegurando abastecimiento interno y excedentes para exportación. La estructura consular y Pro Dominicana deben abrir mercados internacionales. Los permisos de importación deben darse solo cuando la producción local no alcance la demanda. Sin producción local fuerte, no hay nación.

Un presidente que reduzca evasión fiscal y fortalezca el sistema tributario

Debe reducirse la evasión del ITBIS, Impuesto sobre la Renta y la informalidad laboral, mediante controles, facturación electrónica y análisis de empresas con pérdidas recurrentes.

Evadir impuestos debe considerarse un delito de Estado, pues distrae fondos de salud, seguridad y desarrollo. Al Capone cayó por evasión, no por sus crímenes, demostrando la importancia de perseguir la evasión con rigor.

Un presidente que garantice educación de calidad y prevención de violencia

La educación debe enseñar pensamiento crítico y resolución de problemas, preparando a los estudiantes para la vida. La violencia escolar requiere manuales de convivencia, mediación y promoción de valores cívicos.

Una educación integral que combine conocimientos, ética y prevención de violencia forma adultos que contribuyen positivamente al país.

Un presidente que haga de la seguridad social un derecho y no un negocio

La seguridad social es un derecho fundamental, no un negocio privado.

AFP: comisiones justas, preferiblemente sobre aportes mensuales.

ARS: transparencia, supervisión y atención prioritaria a afiliados.

Crear entidades públicas sin fines de lucro, garantizar control de recursos y revisar comisiones son pasos esenciales para proteger a los ciudadanos.

Un presidente que fortalezca la seguridad ciudadana y el orden público

Debe asegurarse de que la policía gestione y planifique con base científica, apoyándose en estadísticas confiables y manteniendo transparencia.

Los directores regionales deben ser evaluados mensualmente según los resultados de su área, permitiendo que los oficiales escalen hasta la Dirección General por méritos policiales, no políticos.

Delincuencia, corrupción y violaciones de tránsito requieren sanciones firmes. Aplicar la ley y educar en respeto al orden son pilares de una sociedad que avanza.

La Constitución establece que la Policía Nacional es el órgano del Estado para proteger la vida, los bienes y el libre tránsito de los ciudadanos.

Un presidente con mando, visión de largo plazo y estadista

Debe coordinar, supervisar y decidir con equilibrio, garantizando funcionamiento institucional y cumplimiento de políticas públicas.

Nadie vale más que el país ni el bienestar común. Amigos y familiares ayudan a servir, no a enriquecerse.

Queremos un gobierno eficiente, austero, justo y transparente; un Estado que planifique, equilibre presupuesto y defienda el interés colectivo.

Más allá de eso, necesitamos un estadista, no solo un presidente.

Un presidente gestiona su mandato.

Un estadista trasciende y gobierna pensando en el futuro y en las nuevas generaciones.

El estadista siembra hoy lo que el pueblo cosechará mañana.

¡Así es que nos gustaría que nos gobiernen…!

joaquinjoga@gmail.com