Tarjeta Joven: otra duplicidad

El número exacto de pobres dominicanos es desconocido. La República Dominicana tiene, según el censo de 2022; 10,760,028 habitantes.

En Supérate había, hasta agosto de 2024; 1,497,368 familias, recibiendo los subsidios “aliméntate, bono gas, bono luz, incentivo, aprende”.

En el Senasa subsidiado, por la informalidad del país, existen 5,745,063 personas, casi la mitad de la población.

Para los estudiantes el Gobierno tiene varios incentivos, como “Bono a mil”; el “Incentivo a la Educación Superior”. Sumado a esto, el programa “Oportunidad 14-24”, está destinado a jóvenes entre 14-24 años que estén embarazadas, con discapacidad, en situación de calle o abandono y víctimas de violencia.

Estos tienen formación profesional, becas, provisión de alimentos, dinero, entre otros beneficios.

Esta semana salió la “Tarjeta Joven” para aquellos entre 18 y 35 años en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, que sean “estudiantes universitarios, madres jóvenes, personas con discapacidad y jóvenes residentes en zonas vulnerables, incluyendo miembros de familias acogidas por Supérate”. Repitiendo los mismos requisitos de la 14-24. Todo parece ser clientelismo político, y ser así hay que eliminarlo o darnos dinero a todos.