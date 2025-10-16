La niñez dominicana, asignatura pendiente

“Es honra de los hombres proteger lo que crece” (Residente Calle 13)

En los últimos meses nuevamente hemos sido golpeados por hechos dolorosos que han afectado al sector de la población al que como sociedad más tenemos la obligación de proteger y respetar, porque es donde todo comienza, la niñez. Ese período inicial de la vida de un individuo, desde que nace hasta que deja la adolescencia para hacerse adulto, es la etapa fundamental para el aprendizaje y la creación de una identidad propia. Es el período en el que se sientan las bases para el futuro en todos los órdenes, cognitivo, social y motor. Siendo así, es lógico pensar que todos los sectores nacionales actúen estratégicamente para cuidar y desarrollar a ese grupo para que alcance su máximo potencial y provoque un impacto positivo en el desarrollo del país.

Con tristeza vemos lo contrario, nuestros niños, niñas y adolescentes parecen carecer de derechos y son expuestos a violencia intrafamiliar, abuso sexual, explotación laboral, embarazos tempranos, falta de acceso a educación de calidad y un sistema de salud fragmentado que no siempre logra garantizar su protección ni su bienestar. A menudo son víctimas de sus propias familias y casi siempre a la vista de una sociedad que les ha fallado y que históricamente ha sido irresponsable.

La infancia dominicana ha sido por décadas, una especie de asignatura pendiente. Desde que era estudiante de medicina vi cómo los indicadores de salud relativos a la niñez retrataban un país que no coloca a sus niños en el centro de sus prioridades. Tres décadas después, nada parece haber cambiado en lo esencial, les seguimos fallando y continúan siendo invisibles en la agenda nacional, sin acciones sostenidas que cambien verdaderamente su destino. Es un círculo de desgracia que se repite, niñas abusadas se convierten en madres adolescentes sin oportunidades de educación ni apoyo; esos niños crecen en pobreza, en riesgo, y a menudo vuelven a vivir lo mismo que vivieron sus padres.

Según Piaget, la inteligencia y la afectividad están íntimamente ligadas, y es precisamente de su interacción que depende gran parte del desarrollo cognitivo de la persona. Las neurociencias han demostrado la importancia del amor y el afecto en los primeros años de vida y su impacto en el desarrollo cerebral, el aprendizaje y la regulación de las emociones. Estamos perdiendo de vista que la sostenida carencia de ese cuidado, amor y protección está aportando adultos con serias limitaciones en lo afectivo, emocional y cognitivo, incapaces de lograr las transformaciones que como sociedad necesitamos, y que, por el contrario, se convierten en perpetuadores de este círculo vicioso.

Muchas veces pienso que si los niños pudieran ejercer el sufragio serían tomados en cuenta por el hecho de que contarían sus votos y eso les otorgaría algún grado de interés, pero no, solo les queda estar a expensas de que alguien se acuerde de ellos más allá del discurso bonito. Necesitamos sistemas de protección infantil responsables y que cumplan la función para la que fueron creados, escuelas que no solo enseñen contenidos, sino que formen en valores y convivencia, servicios de salud accesibles y dignos, y comunidades capaces de ofrecer espacios seguros para el desarrollo integral de cada niño. Y en adición a todo esto, sistemas de consecuencia para quienes vulneren los derechos fundamentales que desde 1989 fueron proclamados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

La niñez no es un problema asistencial, es la inversión más estratégica que un país puede hacer. Repito lo que he escrito en otras ocasiones, proteger a la niñez dominicana, por si lo hemos olvidado, sigue siendo la única esperanza de nuestro país de tener un futuro diferente y mejor.

La autora es médico pediatra, profesora y directora de la Escuela de Medicina UNPHU