El reto de seguir a la mujer más influyente de la historia

En tiempos donde las redes sociales dictan tendencias y se habla de “influencers” como portadores de mensajes que mueven multitudes, olvidamos que la primera y mayor influencer de la historia no nació en Silicon Valley, sino en un pequeño pueblo de Galilea. Se llama María de Nazaret, y su impacto no se mide en seguidores virtuales, sino en vidas transformadas a lo largo de los siglos.

María no fue una mujer pasiva ni una figura decorativa en la historia de la fe. Fue una mujer empoderada, capaz de decir un “sí” que cambió la historia del mundo. Ese “hágase” no fue ingenuidad ni resignación; fue la expresión madura y consciente de quien sabe que la vida tiene sentido cuando se pone al servicio de algo más grande que uno mismo. Allí radica su primera enseñanza psicológica y espiritual: la verdadera libertad no es hacer lo que se quiere, sino querer lo que construye, lo que genera vida, lo que abre caminos.

Su perfil psicológico nos muestra a una mujer resiliente, capaz de afrontar la incertidumbre de ser madre en circunstancias adversas, de huir como migrante a Egipto, de sostener la vida cotidiana en la pobreza de Nazaret y de acompañar a su Hijo hasta la cruz. María nos enseña que el verdadero poder interior no consiste en controlar, sino en confiar; no se manifiesta en dominar, sino en resistir con esperanza.

En el plano emocional, María es maestra de empatía. No se encierra en sí misma tras recibir el anuncio del ángel; al contrario, “se puso en camino y fue de prisa a la montaña” para servir a su prima Isabel. Esa urgencia por acudir al necesitado la convierte en icono de solidaridad activa. La auténtica espiritualidad no aísla, sino que moviliza hacia el encuentro con el otro, especialmente con los más frágiles. Por eso, María es llamada “auxilio de los cristianos”, “madre del buen consejo” y “estrella del mar” que orienta a quienes navegan en noches oscuras.

Desde la perspectiva espiritual, María es la mujer de lo esencial. No se deja seducir por la apariencia ni por el reconocimiento social; su grandeza brota de la humildad de quien sabe que todo es gracia. “Proclama mi alma la grandeza del Señor” es su canto de liberación y también un programa de vida: mirar la historia desde los pobres, confiar en un Dios que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.

Hoy, cuando tantos jóvenes buscan referentes auténticos, María se presenta como madre cercana y compañera de camino, mujer de las periferias y madre de las apariciones, que en cada lugar habla el lenguaje del pueblo y se inclina hacia los pobres. No es un recuerdo del pasado, sino una fuerza viva del presente. Su vida cuestiona a todos: no importa acumular seguidores, sino vivir con coherencia. Ella nos muestra que la verdadera influencia nace del servicio, la entrega y la compasión, dejando huellas de amor en quienes nos rodean.