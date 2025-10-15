Una propuesta inteligente de Unidad de Atención Primaria

En la sabiduría popular dominicana, suele decirse; “que de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán”, una forma de decir que cosas grandes pueden surgir del lugar menos esperado.

Como en este caso, que desde nuestro tradicional y a veces tímida, Puerto Plata, surge una idea que puede ser el germen de una verdadera revolución en la atención primaria en el país.

Me refiero al proyecto que presenta la Fundación Aprendizaje y Desarrollo, Inc. (FUNADEJOTA), que preside la doctora Anabel Hernández y un equipo de profesionales de Puerto Plata, de crear en esta ciudad, lo que ellos definen como una Unidad de Atención Primaria Inteligente, UNAP.

De lo que se trata es de poner en marcha, un concepto que incorpora los avances tecnológicos actuales, a la atención médica, a la gestión de la unidad, de la farmacia y al seguimiento de los pacientes de la población meta.

Esto muy bien podría parecer una de esas, “ideas tontas”, que solía plantear editorialmente don Rafael Herrera, que de tontas no tenían un ápice.

Uno tiene que preguntarse ¿porqué a estas alturas no es practica común, el manejo de Récord Médico Único Digital, o un sistema de gestión de farmacia de modo digital, ni que decir de la gestión administrativa y del personal, de forma verdaderamente moderna.

Una de las áreas críticas en el país, es la escasa cantidad de UNAP’s construidas, por ejemplo, en el caso del municipio de Puerto Plata, solo hay 11, cuando deberían ser 64, en relación a la población actual, todas las existentes, con 40 años de atraso. En ese aspecto el proyecto de FUNADEJOTA, es innovador porque implica iniciativas para el manejo eficiente de las citas, confirmaciones y seguimiento a los pacientes, para que acudan a ellas.

En el manejo de la atención primaria de salud, el uso de tecnología adecuada permitiría digitalizar todos los registros médicos y garantizar el acceso rápido y seguro a la información de cada paciente.

Reducir en un 90% los costos operativos de atención primaria, en la gestión de citas, expedientes clínicos y control de inventario.

Y ofrecer al Estado Dominicano, estadísticas digitales confiables, que ayuden al Ministerio de Salud Pública, a diseñar programas de prevención, conforme a lo explicado por los directivos de la fundación.

Ojalá que el ministro José Ignacio Paliza, que es puertoplateño, e incluso, el presidente Luis Abinader, puedan interesarse en este proyecto, sabemos que estas iniciativas tienen que ver con el Servicio Nacional de Salud, SNS y Salud Pública, pero es claro que poner en marcha acciones novedosas, en esa o cualquier otra área del servicio público, requiere de la mentada, “voluntad política”.

La atención primaria es, en la práctica, el área en que menos se ha avanzado, desde que se planteó en la ley 42-01, es tiempo de dar un giro a la misma de la mano de la tecnología, la propuesta de FUNADEJOTA, puede ser un plan piloto clave, para un salto significativo en ese sentido.