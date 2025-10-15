Desempeño de los jueces de la SCJ

A propósito de la reciente evaluación del CNM a tres jueces de la SCJ, que decidió no ratificar en sus puestos, recuerdo el criterio que fijó el Constitucional sobre ese aspecto en el 2020 (TC-0270-20).

El TC rechazó una acción de inconstitucionalidad contra la parte final del artículo 33 de la ley 138-11, orgánica del CNM, que establece que para la evaluación debe tomarse como base los informes de desempeño presentados por los presidentes de las salas, del presidente de la SCJ, y de sus pares, según sea el caso.

Pese a que declaró no conforme con la constitución el texto impugnado, por no verificar infracciones constitucionales, el TC señaló que el CNM debe garantizar que el proceso de evaluación sea objetivo y transparente. Y, además, indicó que cuando el CNM no ratifique a un magistrado, es indispensable que motive su decisión, explicando las razones que la sustentan, a los fines de garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la ley 138-11.