La voz de Irene Vallejo en Unapec

En el marco de las celebraciones de su 60 aniversario, la Universidad APEC otorgará el próximo martes 18 de noviembre el doctorado Honoris Causa a la filóloga y escritora española, Dra. Irene Vallejo. Unapec se siente profundamente orgullosa de ofrecer, a través de la Facultad de Humanidades y Derecho, la más alta distinción académica a una autora cuya obra encarna excelsos valores del humanismo, la cultura y la educación. Este reconocimiento refleja el compromiso de Unapec con el pensamiento crítico, la sensibilidad literaria y la defensa del conocimiento como fuerza transformadora de la sociedad. Al honrar a Irene Vallejo, la Universidad APEC celebra no solo su brillante trayectoria académica y literaria, sino también su inspiradora labor en favor de la lectura, la historia y la palabra como puentes que unen a las personas y enriquecen el espíritu humano.

En un tiempo dominado por la prisa, resultado de la tecnología disruptiva y la IA, la voz de Irene Vallejo se alza situando en el debate público la vigencia de los clásicos y el poder transformador de la actividad lectora, la fascinación por los orígenes de los libros en una sociedad en la cual predomina la inmediatez. Su obra más celebrada, El infinito en un junco, ha alcanzado una proyección extraordinaria a nivel internacional y marcó un punto de inflexión en su trayectoria intelectual. Por esa obra recibió el Premio Nacional de Ensayo en España y, como resultado del impacto editorial, la traducción a más de cuarenta lenguas. Sus páginas reedifican la historia de los libros desde sus orígenes en las antiguas civilizaciones mediterráneas hasta su afianzamiento como instrumentos generadores de libertad. Desde una visión interdisciplinaria, Irene Vallejo hilvana la historia, la filología, la literatura comparada y el análisis crítico. Dueña de una prosa clara y concisa, la autora transforma la erudición en relato accesible y placentero. Abandona la exposición académica rígida, incorporando elementos narrativos que facilitan el diálogo entre los clásicos y los lectores actuales; desde la filosofía clásica, en El infinito en un junco reflexiona sobre temas de estos tiempos: corrupción, violencia, autoritarismo, migración, desigualdad, censura…

Resaltando la importancia de los libros, la escritora zaragozana realiza, en un breve ensayo titulado “Manifiesto por la lectura”, una apología encantadora del ejercicio intelectual que consiste en descifrar los diversos significados de cualquier texto, del poder de las producciones escritas en el crecimiento de los seres humanos; enfatiza que leer es un acto liberador y de resistencia frente a la ignorancia y la manipulación; destaca el rol de la actividad lectora como camino hacia el respeto de los derechos humanos y la convivencia democrática. Nos recuerda que, en este mundo acelerado, leer es una forma de cuidar la mente y el espíritu.

Otras producciones sobresalientes de Irene Vallejo son Alguien habló de nosotros y El futuro recordado, dos compilaciones de sus artículos de prensa en los que también manifiesta su interés por establecer comunicación entre la tradición clásica y el período actual; entremezcla los filósofos clásicos con los debates contemporáneos sobre diversas problemáticas. En el ámbito de la literatura infantil y juvenil, ha dado a la imprenta El inventor de viajes y La leyenda de las mareas mansas, donde refleja su compromiso con incentivar la integración de nuevos lectores desde edades tempranas.

Las obras de Irene Vallejo han motivado notablemente el interés por los estudios clásicos y ha puesto de manifiesto que las humanidades no han muerto, que, lejos de ser disciplinas anacrónicas, son fundamentales para afrontar los retos éticos y culturales de nuestro tiempo, además de que contribuyen a desarrollar el pensamiento crítico.

La voz de Irene Vallejo resonará muy pronto en las aulas de la Universidad APEC, cuando reciba el doctorado Honoris Causa en reconocimiento a su extraordinaria contribución a los estudios filológicos y humanísticos. En ese momento, sus palabras recordarán que los libros son una forma de resistencia frente al olvido. Con la profundidad y ternura que distinguen su pensamiento, invitará a redescubrir el poder de las historias como refugio del alma y espacio de diálogo entre generaciones. Su presencia en Unapec se convertirá en una celebración del poder transformador de las palabras. Su mensaje inspirará a nuestros estudiantes y docentes a mantener viva la curiosidad y el amor por el conocimiento. Con este reconocimiento, nuestra Casa de Altos Estudios honrará su brillante trayectoria literaria y su defensa apasionada de la lectura y la cultura como una fuerza capaz de iluminar y unir a las personas a través del tiempo.

