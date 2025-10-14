Talibanes entre nosotros

El poder se expresa de muchas formas, algunas visibles y ostentosas, otras, más sutiles, como el arte. Los artistas –consciente o inconscientemente– expresan, a través de sus obras, el marco mental del poder que rige, delimita y condiciona todas las expresiones individuales del proceso creativo.

El arte es una representación estética de las relaciones de poder; de la vida en sociedad; de los procesos sociales que condicionan el trabajo de un artista, que son su fuente de inspiración.

En esa lógica, es lícito analizar o cuestionar el lenguaje subliminal del poder que subyace en cada representación artística. Y esto aplica para las pinturas rupestres de Altamira, “Las Lanzas” o el “Guernika”; pues toda obra de arte fija la posición del artista frente al poder que se ejerce en la sociedad que vive; ya sea desde la aprobación y el endoso; el rechazo y la crítica; la indiferencia y la apatía.

El acto vandálico realizado el pasado 12 de octubre –en el Museo Naval, Madrid–, contra el cuadro “Primer Homenaje a Cristóbal Colón” (de José Santiago Garnelo, 1892), donde dos activistas de “Futuro Vegetal” lanzaron sobre el lienzo pintura roja en señal de protesta por la conquista y despojo a que fueron sometidos los pueblos originarios de América, pudiera ser catalogado como un acto de idiotez suprema o como un cuestionamiento político al establishment (así lo quieren hacer ver los miembros del citado colectivo).

Lo de qué manera ofende o cuestiona un cuadro pintado en 1892 y en qué medida el ataque a dicha obra pudiera contribuir a los procesos de liberación que el acto vandálico persigue, es cuestionable.

No deja de ser irónico, que grupos que se arrogan la defensa de la libertad colectiva utilicen tácticas eminentemente totalitarias, como lo son la destrucción de obras de arte, en tanto método de limpieza cultural utilizado históricamente en los peores momentos de la humanidad (Savonarola y La Hoguera de las Vanidades, el comunismo ruso y su iconoclastia, Hitler contra el “arte judío”, Talibanes y los Budas de Bāmiyān, etc.).

En los últimos años, en Europa se han visto ataques de esta naturaleza contra obras emblemáticas del patrimonio histórico mundial; obras que, a todas luces, no se corresponden con el lenguaje de dominación de las élites –como bien podría argumentarse con el cuadro de Colón–, sino que constituyen manifestaciones de puro goce estético del artista, como “Los Girasoles”, de Van Gogh; las Majas, de Goya; La Joven de la Perla, de Vermeer; etc.

Tiempos grises vivimos en donde en nombre de la libertad, unos cuantos energúmenos se arrogan el derecho de decidir los límites del ejercicio de esa libertad, sobre todo la que ejerce un artista para pintar lo que le venga en gana.

Sobra decir que, bajo ningún concepto, estas acciones pueden ser aplaudidas, defendidas o justificadas, porque decidir qué es arte y qué no, es el primer paso hacia el totalitarismo.