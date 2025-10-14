El otro Premio Nobel

La firma del acuerdo que pone fin al conflicto entre Israel y Hamás representa un acontecimiento de alcance mundial. Más que un pacto político, se trata de un gesto civilizador que devuelve tranquilidad y esperanza a un planeta fatigado por la guerra, el extremismo y la incertidumbre.

Y es que el cese de las hostilidades en Gaza no solo salva vidas, también reduce tensiones geopolíticas que amenazaban con desbordar la estabilidad de todo Medio Oriente, la región y el mundo.

En el centro de este logro histórico se encuentra el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump, quien, junto a los mandatarios de Egipto, Catar y Turquía, logró articular las voluntades necesarias para concretar lo que parecía imposible entre dos enemigos irreconciliables.

Su mediación, respaldada por un esquema de garantías multilaterales, ha permitido construir una salida política sustentada en la liberación de rehenes, el intercambio humanitario y una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza.

Para Trump, que no obtuvo el Premio Nobel de la Paz (el galardón de Noruega pondera medularmente acciones del año previo) esto constituye una medalla de similar valor y trascendencia porque en diplomacia, muchas veces los premios suelen ser simbólicos, pero la paz alcanzada -aún con sus dificultades y desafíos- sobrepasa los discursos.

Ahora el reto será consolidar lo alcanzado, garantizar la seguridad mutua y avanzar hacia una convivencia basada en el respeto, la cooperación y la justicia. Si este proceso logra sostenerse, el planeta entero respirará con alivio y Donald Trump quedará inscrito en la historia como quien consiguió convertir el conflicto más complejo del siglo XXI en una oportunidad de paz duradera.