Dignidad ante terrorismo imperial

Vivimos tiempos complejos. La política de portaaviones ha vuelto al Caribe más agresiva que nunca. Hoy, la hora neofascista ha hecho resurgir una potencia mundial que actúa con desprecio total por el Derecho Internacional, la autodeterminación de los pueblos y la dignidad de las personas.

Todo parece indicar que Estados Unidos busca apropiarse de las riquezas petroleras venezolanas y, para ello, han pretextado una supuesta lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Usted sabe muy bien, vicealmirante Cabrera Ulloa (presidente de la D.N.C.D.), que eso es un puro invento, uno más para invadir a las naciones que se insubordinan al mandato del norte. Lo vivimos en carne propia en 1965.

Para atrapar lanchas y narcotraficantes, no es necesario bombardearlas y matarlos. Esos son asesinatos. No permita, vicealmirante, que el uniforme dominicano y las aguas nacionales se manchen con la sangre de infelices ni con la sumisión a potencias extranjeras.

Que sean los ejemplos de Caamaño y Fernández Domínguez, los que guíen sus días. Vicealmirante: la dignidad es posible y más necesaria que nunca.