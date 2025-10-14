Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario
Opinión

UN MOMENTO

La creación nos pasa factura

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

La naturaleza, obra maravillosa de Dios, parece hoy levantar su voz con fuerza frente al abuso constante al que la sometemos. El ver tantas sequías, tormentas devastadoras y temperaturas cada vez más altas son señales de un planeta herido. Es la respuesta de una creación que sufre ante la indiferencia y el egoísmo humano.

Durante demasiado tiempo hemos actuado como dueños absolutos, olvidando que somos custodios, no propietarios, de la creación. Dios nos la confió para cuidarla, no para destruirla. Escuchemos el clamor de la tierra antes de que sea demasiado tarde. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.

