La creación nos pasa factura

La naturaleza, obra maravillosa de Dios, parece hoy levantar su voz con fuerza frente al abuso constante al que la sometemos. El ver tantas sequías, tormentas devastadoras y temperaturas cada vez más altas son señales de un planeta herido. Es la respuesta de una creación que sufre ante la indiferencia y el egoísmo humano.

Durante demasiado tiempo hemos actuado como dueños absolutos, olvidando que somos custodios, no propietarios, de la creación. Dios nos la confió para cuidarla, no para destruirla. Escuchemos el clamor de la tierra antes de que sea demasiado tarde. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.