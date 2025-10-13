Tarifa de detención para extranjeros inadmisibles

Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, la Embajada de los EE. UU. no estará actualizando su contenido en redes regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad.

Evite ingresar o viajar a los Estados Unidos de manera ilegal. El Gobierno de los EE.UU. ha promulgado una tarifa de 5,000 dólares que aplica a todos aquellos extranjeros inadmisibles que sean detenidos en territorio estadounidense. Esta medida aplica a toda persona extranjera de 14 años o más que ingrese ilegalmente a los Estados Unidos.

La tarifa es definitiva, no negociable y no puede ser apelada. El incumplimiento en el pago de la misma resultará en consecuencias financieras adicionales.

Esta disposición forma parte de los esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos para fortalecer el cumplimiento de las leyes migratorias y garantizar la seguridad fronteriza.

