La capital dominicana tenía unos 400 mil habitantes cuando Washington despachó 25 mil soldados a ocuparla, en 1965. Venezuela tiene cerca de 30 millones de habitantes, Washington solo envió unos siete mil soldados, no son suficientes para una ocupación militar. Hay suficientes buques, submarinos y misiles para lanzar ataques desde el mar, pero faltarán hombres para el trabajo final.

China y Rusia tienen miles de millones de dólares invertidos en Venezuela; lucen dispuestas a defender sus inversiones. Washington y los europeos se quedaron con unos $350 mil millones en depósitos de Rusia, por lo de Ucrania. En Venezuela, ¿seguirán perdiendo los rusos?

Una incursión militar estadounidense en Venezuela podría desestabilizar varios países en la región, internacionalizando y prolongando cualquier conflicto.

Resulta técnicamente imposible que Washington pueda guerrear exitosamente con Rusia en Ucrania, con Irán y con Venezuela simultáneamente. Lanzar esa aventura sería un suicidio.