Responsabilidad extrema y liderazgo

Homero Luis Lajara Solá
Homero Luis Lajara Solá

“Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender”.

—Charles Dickens—

En un mundo marcado por la volatilidad, la ambigüedad y la constante presión por resultados, el liderazgo auténtico se ha convertido en una necesidad más que en un lujo.

En este contexto, el libro: “Responsabilidad extrema. Cómo los Navy Seals de EE. UU. lideran y vencen”, de Jocko Willink y Leif Babin, se erige como una obra esencial para quienes ejercen roles de mando, ya sea en el campo militar, empresarial o institucional.

Su propuesta es una teoría de liderazgo y una filosofía de vida: la responsabilidad no se delega; se asume.

Los autores, veteranos de guerra y oficiales de operaciones especiales, trasladan las duras lecciones del campo de batalla a escenarios corporativos y estratégicos.

Exponen que en situaciones complejas —donde el caos y la incertidumbre son norma— solo los líderes capaces de asumir responsabilidad completa por su equipo, sus decisiones y sus resultados, logran sostener el orden, la eficacia y la cohesión.

Uno de los conceptos medulares es el de unidad de mando. Ninguna operación, ya sea militar o administrativa, puede prosperar cuando hay múltiples voces contradictorias que desorientan al personal.

Un líder debe trazar un rumbo claro, comprensible y realista, y garantizar que todos lo entiendan y lo sigan. Esta lección, tomada de misiones en Ramadi, Irak, se aplica en instituciones que requieren dirección firme en medio de crisis operativas o morales.

Otro principio fundamental es la disciplina como motor de la libertad táctica. La disciplina permite a los equipos operar con mayor flexibilidad porque los estándares están internalizados.

Cuando cada miembro entiende su papel y confía en los protocolos, se crea un entorno donde es posible improvisar con efectividad sin romper la cadena de mando.

Esta lógica puede ser extrapolada a la gestión pública o a la conducción de proyectos sensibles de seguridad nacional: cuanto más disciplinado el sistema, más resiliente frente a lo imprevisto.

Willink y Babin valoran la humildad del mando. Un líder no puede guiar eficazmente si cree que lo sabe todo. La arrogancia intelectual y operativa ha causado más derrotas que la falta de recursos.

Por ello, quien lidera debe estar dispuesto a aprender de sus subordinados, a reconocer errores, y a corregir el rumbo sin temor a perder autoridad. Esta humildad estratégica no debilita el mando; lo legitima.

La obra subraya, además, el principio de “priorizar y ejecutar”, vital en escenarios con múltiples amenazas simultáneas. Un líder no puede enfrentarlo todo a la vez. Debe identificar según el orden de prioridades y actuar con rapidez y decisión.

Esta capacidad de jerarquizar acciones es clave para prevenir la parálisis táctica, tan común en estructuras institucionales saturadas de burocracia o en crisis de reputación.

En última instancia, Responsabilidad extrema, es un llamado a la integridad. Enseña que el liderazgo se mide por la capacidad de cargar con el peso de las decisiones —propias y ajenas— sin rehuir las consecuencias. Implica mirar el fracaso como parte del proceso de mejora continua.

Para quienes han comandado unidades navales, dirigido instituciones o tenido bajo su tutela la seguridad y el bienestar de otros, este libro resuena como una verdad ineludible: el liderazgo real comienza cuando se elimina la excusa.

En cada error hay una lección. En cada obstáculo, una oportunidad. Pero solo si hay alguien dispuesto a decir: “Fue mi responsabilidad y lo resolveré”.

Por todo ello, esta obra no es solo lectura recomendada; es formación continua. Un manual de combate moral para líderes que no se esconden detrás del cargo, sino que lo honran con acciones.

