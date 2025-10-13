¿Más ingresos? ¿Más tapones?

Informar sobre un aumento en las recaudaciones, por concepto de venta de marbetes, parece noticia positiva. Este impuesto a la circulación es obligatorio. Tiene que cumplirlo todo propietario de un vehículo. Es casi seguro que con las ferias que organizan los bancos cada año, el número de vehículos siga aumentando, y por ende, también subirán las recaudaciones. Eso servirá para que las autoridades informen cada mes que superan sus ingresos financieros.

Dónde está mi preocupación es en el espacio para esos vehículos que pagan para circular y no encuentran por dónde. Mientras aumenta la recaudación, por cobro de derecho a la circulación vehicular, son “nulas” las iniciativas para resolver este caos. Después del inicio de la avenida Ecológica, hace más de 8 años, no he visto iniciar una vía más.

La misma cantidad de kilómetros de calles de hace más de 20 años, para un parque vehicular que sube como la espuma y eleva las recaudaciones. Y no hablo de asfaltar calles, avenidas o elevados, eso vale. Ni cuestiono hacer un paso a desnivel en una vía existente, no, eso alivia, pero no va a la raíz del mal.

Lo demostró, un día después de “inaugurado” el tapón que aún persiste para entrar a la ciudad en la 27 de Febrero con Isabel Aguiar. Aliviará levemente cuando se complemente con el túnel de la Plaza de la Bandera, pero no será solución permanente. No basta sentir orgullo por recaudar más por permitir la circulación vehicular. Tampoco es suficiente prohibir los giros a la izquierda, que solo llevan los tapones a calles laterales más estrechas. Hace falta poner la mirada en una solución REAL y a largo plazo para el caótico tránsito vehicular en el Gran Santo Domingo. No es solo aumentar los ingresos, es también pensar en el bienestar de la ciudadanía.