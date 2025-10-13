Instrucciones para destruir un país

El pasado 09 de octubre, la señora Dina Boluarte fue destituida por el congreso peruano como presidenta, bajo la figura constitucional de “Permanente incapacidad moral” (Art.113.2). Perú ocupa el dudoso honor de haber tenido ocho presidentes en diez años.

Desde el año 2000, de los diez presidentes que ha tenido, a excepción de Sagasti, todos han sido investigados, denunciados, sometidos y/o encarcelados. Fujimori fue liberado por indulto presidencial; Toledo, Humala, Castillo están presos; Vizcarra pisó la cárcel y tiene procesos abiertos; PPK lleva prisión domiciliaria; Merino enfrenta denuncias, pese a estar retirado de la política; Alán García se suicidó en 2019, para evitar el bochorno; Boluarte tiene en su contra expedientes de diversa naturaleza; y el señor Jerí, llegó con denuncias penales de índole privado a sus espaldas.

En el penal de Barbadillo, tres ex–presidentes guardan simultáneamente prisión (en algún momento, con Vizcarra, fueron cuatro), y no generaría sorpresas ver en breve tiempo a la primera mujer presidenta del Perú –también– tras sus rejas. En la política peruana, ser presidente se ha convertido en un deporte extremo.

Las explicaciones son complejas y hunden sus raíces en el descrédito y corrupción sistémica de la clase política peruana; el quiebre del sistema de partidos; el hundimiento de la meritocracia; la cooptación de los instrumentos constitucionales de acceso al poder por mafias y entramados particulares, que los instrumentalizan a su servicio, etc.

El problema principal es el error de diseño de la arquitectura constitucional del poder, en donde su ejercicio –bajo condiciones de normalidad, seguridad o blindaje jurídico–, sólo opera sí, quien gana las elecciones, lo hace con un margen mayoritario absoluto. De lo contrario, sostenerse en el poder implicará realizar acuerdos políticos de cara a preservar y mantener los intereses y privilegios personales y partidarios, que no necesariamente coinciden con los nacionales.

En esa lógica, la figura de la “permanente incapacidad moral” opera como una espada de Damocles, pendiendo siempre sobre la cabeza del presidente. La presidencia se ha devaluado tanto, que, para mayor ejemplo, el actual presidente llegó sin haber recibido un solo voto directo, ya que accedió al congreso en categoría de suplente de lista de Vizcarra, desde donde los acontecimientos lo fueron posicionando de sitio en sitio hasta que, en su calidad de presidente del congreso, una vez destituida Bouluarte (y en ausencia de vicepresidente) accedió a la presidencia por orden sucesorio.

Odioso espejo en el cual debemos valorar la fortaleza de nuestra institucionalidad. Pese a nuestros problemas y desafíos (que son muchos) la clase política es respetada, y se respeta entre ella. Sin políticos no hay política; sin partidos no hay democracia; sin respeto y tolerancia no hay alternancia; sin alternancia hay dictadura.

Toca entender, apreciar, valorar y defender eso, porque la clave de nuestro crecimiento económico es nuestra estabilidad política, y pensar que esta dura para siempre es de ilusos. Perú, tristemente, es sólo un ejemplo.