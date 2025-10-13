La grave denuncia de Andy

El economista Andy Dauhajre ha denunciado que el país no se ha estado beneficiando de los precios récords del oro en los mercados internacionales como debía y que hasta la fecha, desde 2017, ha dejado de percibir más de mil millones de dólares por la aplicación de una misteriosa adenda a la renegociación que había realizado el gobierno de Danilo Medina con Barrick Gold.

Según la denuncia de Andy, a partir de enero del año 2017 se empezó a aplicar dicha adenda, que no era de conocimiento público, con un confuso texto que perjudicó gravemente a RD con relación a los beneficios que tenía hasta esa fecha en pagos de impuestos por precios altos del oro.

El Oro hoy rebasa los 4 mil dólares la onza en los mercados internacionales y todo indica seguirá subiendo, por lo que es justo que el gobierno del presidente Luis Abinader pueda sentarse con Barrick Gold a renegociar dicha adenda misteriosa, cuya magnitud ahora emerge como uno de los zarpazos del gobierno del Danilato contra el país.

Como ironía de la vida, Danilo y Montalvo que tanto provecho político hicieron de la renegociación con Barrick Gold para usarla políticamente contra Leonel Fernández, ahora se sabe después de esa renegociación introdujeron la adenda a que se refiere Andy Dauhajre. El puñal contra los intereses de la República tiene, hasta la fecha, el tamaño de mil millones de dólares y de mantenerse vigente con los actuales precios del oro podría ser tres veces más en apenas unos años.

Hago un llamado a mi amigo el Pte. Abinader, hijo de Don Rafael, el funcionario público de Don Antonio Guzmán que recuperó de la Gulf and Western millones de dólares en favor del Estado dominicano, que renegocie contrato y RD pueda beneficiarse en la proporción justa de los ingresos extraordinarios del oro que está aún en sus entrañas.