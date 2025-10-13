El FMI y el tiro por la culata

A la oposición política le salió el tiro por la culata cuando intentó, primero, criticar el endeudamiento de este gobierno y después, responder agresivamente las declaraciones del presidente Luis Abinader cuando hablaba del tema en LA Semanal del pasado lunes, señalando que ha tenido que utilizar gran parte de la nueva deuda para pagar y refinanciar deudas contraídas antes del 2020.

Es irrefutable el hecho de que la Deuda Pública Consolidada (incluyendo deuda del BCRD) registró en el 2020 un 69.1% del PIB (cuando el COVID-19 empujó la economía hacia terreno negativo) mientras que en el 2024 bajó significativamente a un 57.4%. Un logro excepcional.

¿Y qué nos dice el FMI al respecto? República Dominicana se mantiene entre los países con menor proporción de deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina y el Caribe.

Según las cifras del FMI más recientes, la Deuda Pública Consolidada del país alcanzó 57.4% del PIB en 2024 y 56.9% a agosto de 2025, por debajo del promedio regional.

El informe del FMI ubica a República Dominicana por debajo de economías como Bolivia (95%), Brasil (87.3%), Argentina (85.3%), Costa Rica (74.2%), Jamaica (69.8%), Venezuela (164.2%), México (58.4%), El Salvador (61.1%), Colombia (61.3%) y Estados Unidos (124%). Con estos resultados, República Dominicana mantiene un perfil de endeudamiento controlado y una posición fiscal más sólida que la mayoría de los países de la región, consolidándose como una de las economías con menor deuda relativa en América Latina y el Caribe.

Sin embargo, ese es el menor de nuestros problemas para que los políticos de la oposición prefieran joder al gobierno antes que ayudar al país.

Este es un año muy difícil para casi todas las economías del mundo. La incertidumbre respecto al dólar dispara el precio del oro sobre US$4,000 la onza, la deuda de Estados Unidos, para muchos expertos, resulta impagable, la nueva política arancelaria del presidente Trump nos mueve a un pasado que se creía superado con los acuerdos de libre comercio de la OMC y las confrontaciones geopolíticas tienen a mucha gente nerviosa oyendo palabras como guerra nuclear.

Y el mercado de acciones (Dow y S&P 500 y las tecnológicas) se derrumba en otro VIERNES NEGRO a raíz del anuncio de Trump de que impondrá un 100% de aranceles adicionales a China. Una verdadera locura.

El país debe unirse ante las amenazas externas y olvidarse por el momento de la politiquería barata.