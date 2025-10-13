Comercio nacionalista

Varios de los promotores originales de lo que es hoy la Unión Europea vislumbraban como objetivo final la unión política del continente. Estaban conscientes de que probablemente no llegarían a verla consumada, pero estaban convencidos de que los acuerdos comerciales entre los países de la región, seguidos luego por su integración en una unión económica, crearían las condiciones para la eventual unidad política. Entendían que los lazos que se irían forjando darían pie al fortalecimiento de fuerzas internas cuyos intereses serían beneficiados por la desaparición de las fronteras nacionales y la unificación de las decisiones gubernamentales. Conceptos similares, aunque menos ambiciosos, estuvieron presentes también en el pensamiento de líderes en otras zonas del mundo, especialmente en Latinoamérica.

Hoy en día, sin embargo, los hechos se han encargado de atenuar esas esperanzas. Más bien, en círculos académicos se debate si la libertad de comercio, acompañada por el desplazamiento irrestricto de recursos financieros entre las naciones, puede por el contrario alentar las aspiraciones separatistas en los países donde ese tipo de movimientos existe. Quienes se inclinan por ese criterio ponen de relieve que el intercambio de bienes y servicios y los flujos de inversión suplen las limitaciones causadas por tener una escasa población o un territorio reducido, siendo Singapur un caso clásico en ese sentido. Eso permite que áreas específicas dentro de un país puedan independizarse y ser económicamente viables. Ponen como ejemplo a Escocia, cuyos dirigentes separatistas cuentan con su reingreso a la Unión Europea si dejara de ser parte del Reino Unido. Y algo similar ocurre en relación con Cataluña y una eventual independencia de España.

Las filas de los que sustentan un punto de vista opuesto se han mermado como resultado del Brexit, las vicisitudes de la eurozona, el deterioro de Mercosur y las barreras a la entrada de inmigrantes. Les está siendo difícil validar que los intereses favorecidos por la apertura económica vayan a enrolarse activamente en pro del desmonte de los nacionalismos. Y su situación ha sido agravada por la poderosa influencia de las políticas aplicadas por el gobierno estadounidense, cuyo aprecio por la formación de bloques de otras naciones es muy reducido.

Cabría esperar entonces que las cortapisas al libre comercio impuestas por los EE.UU. fomenten que los países afectados se agrupen en defensa de sus intereses. Hasta ahora no ha sido así, sin embargo, debido a las grandes diferencias políticas, institucionales e ideológicas que los separan.