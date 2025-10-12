Qué magia tendré guardada
Mis problemas de adaptación cayeron de alguna parte, pero jamás del cielo. Desde pequeño mi mayor diversión consistía en aclimatar espejos a imagen y semejanza. Llevar la contraria para mí siempre fue un modus operandi que permitió salirme siempre con la mía.
Tomaba rumbos propios, arrastraba a los demás por caminos inhóspitos, aunque descubriera una gran verdad, que me importaba un bledo: todo camino tiene su final cuando nadie se lo espera.
A fin de cuentas, andar era lo mío por rumbos poco conocidos donde pululaban imágenes diversas que nacían en un amanecer y morían en el próximo.
Los seres que andamos de esa forma, acostumbrados a dormir donde la noche avise, no somos dados a recompensas; solo nos interesa respirar entre tormentas o lontananzas en busca de lo que no existe. No cambiamos tijeras por diamantes. Tampoco solemos atender conversaciones que no llevan a ninguna parte.
Quiero decir que siempre he sido dueño de mi propio destino; he actuado como mejor brillan los desmanes y me importa lo mismo tomar un vaso de agua que una bebida energizante.
Estoy escribiendo estas crónicas porque alguien me salvó la vida. Tuvo el coraje de sacarme de Cuba y luchar hasta tener a mi familia junto a mí. Nada me pidió a cambio. Hasta el día de hoy lleva una parte de mi en el fondo de su ser junto a su familia, aunque solo en el fondo. Ya no le visito, ni le regalo mis libros, ni me detengo atender su sabiduría como maestro de generaciones. Lo dejo en paz porque para gente que no ondea banderas, no molestar es una promesa relevante. Él cumplió un dictado de su conciencia y sintió felicidad por ello. Dejarlo en paz es el mejor regalo en estos tiempos de ingratitud e inmisericordia.
Como quiera que empecé a trabajar como editor en la República Dominicana, me rodee de autores con cierto nombre. Pensaba que coger el rábano por las hojas era asunto de ilustrados, pero pronto aprendí que lo más importante para “estar” era “ser”, “existir”, “dejarme ver”, “cumplir favores”.
No valieron palabras bien escritas, ni libros armados con amor. No podía esperar más que la llegada de alguna zona oculta de esta humanidad que no acabo de entender, y me dediqué a esperar por un milagro que llegó cuando se partió en dos, junto a mi afición por llevar siempre la contraria.
Comprendí que el destino de un hombre no está en su rebeldía, sino en su forma de asumirla. Siempre tuve presente que sería un escritor que nadie daría centavo por mi cabeza, aunque fuera capaz de escribir la historia del mundo. No busqué fama, ningún Estado me proyectó. No tuve funcionarios influyentes que se apiadaran de mí, ni los necesité. Solo algunos amigos y amigas encontraron algo de valor en esas pinceladas que trazaba como orfebre alucinado. Pero continué con mi rebeldía natural porque no aproveché contactos, ni tallé sobre maderos.
Mi cabeza siempre ha tenido un precio. No alardeo de permanecer dentro de rituales al amparo subterráneo. Debiera salir al mundo sin pensar en filiaciones mundanas, de esas signadas por el presente donde corren discursos ambiguos llenos de sabores no recomendados, como si fueran una moda para disfrutar en salones donde se baila y no se sabe qué. Pero prefierí mirar desde mi pequeña habitación. Dijo un poeta cubano una verdad que espanta: “No me duele morir y que me olviden / sino morir y no tener memoria”.
Mi carisma se encierra en mis escritos porque recuerdan la sed de un animal que nunca se ha dado por vencido. Soy dueño de mentiras piadosas, de esas que no ocultan su trasfondo. Presumo de rumiar más de lo debido porque de cualquier esquina puede acechar una experiencia que no todos sentimos.
Una vez en La Habana (que ya no existe), me dio por coleccionar libros. Eran publicaciones políticas, poéticas, históricas, culturales y de cuanto tipo llamara mi atención. Una vez salió al mercado un diccionario chino-español y español chino. Su cubierta, en tapa dura, portaba su título en letras doradas con fondo rojo. Era hermoso y no vacilé en hacer mío un ejemplar. Llegué a mi casa y comencé a hojearlo con placidez, como si hubiera descubierto un gran tesoro. Minutos después, comencé a bostezar, lo dejé a un lado y continué la lectura de otros textos. Al siguiente día, pensé que aquel diccionario debía ocupar un espacio en uno de mis estantes hogareños. No volví a abrirlo jamás. El día antes de escapar, lo vi entre el polvo y la obsolencia de un tiempo perdido. Lo dejé en aquel sitio y, fuera del país, rehice mi vida como pude. Si hoy lo he recordado no ha sido por extrañar signos ilegibles, sino porque estoy hablando de rebeldías y una de ellas fue darle demasiada importancia a algo que podía haber dejado en el comercio, y en su defecto llevar a mi casa un tomo más interesante.