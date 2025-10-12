Atrapados en las redes sociales

En las redes sociales vivimos en un mundo de fantasía donde todos somos perfectos y llevamos vidas envidiables, pero la realidad es que estamos atrapados en un mundo irreal que nos empezamos a creer y transmitir a otros con el tiempo.

Dentro de nuestros perfiles en distintas plataformas, todos somos adinerados, vivimos en mansiones lujosas y tenemos la familia perfecta que va a restaurantes caros; detrás de esa historia que se muestra existe una triste realidad.

Hace varios años conocí a una juven que se tomaba fotos en los mejores ángulos, buscaba los mejores spots y creaba escenas que si no estabas en el lugar, te creías la película.

En uno de esos días en los que la muchacha trataba de mostrar su “vida” en las redes, vertió jugo en una copa, le colocó un sorbete y una sombrilla para tragos, se sentó en una mini piscina inflable en la galería de su residencia alquilada y tomó una foto; parecía toda una producción.

Su vida se trataba de las redes y lo que vendía a sus seguidores porque somos eso, lo que vendemos y creamos. Quizás para otros sea algo normal para tapar su realidad, pero el mundo de lo digital nos arropa y nos consume.

Empecemos a vivir nuestra realidad, abrazar nuestro proceso y crear historias reales que un día contaremos como experiencias.