La periodista Esperanza Ceballos y yo fuimos invitados a conocer las zonas en conflicto en Oriente Próximo en el año 2006.

Llegamos a Tel Aviv, los únicos dominicanos en la misión, y empezamos un interesante periplo, que nos permitió conocer de cerca la génesis del conflicto en el lugar de los hechos.

Fuimos desde los Altos de Golán, a la Franja de Gaza, al kibutz Zikim hasta la frontera egipcia-israelí. Pero también cruzamos al territorio de la Autoridad Nacional Palestina visitando lugares simbólicos como Belén, Ramada y otras poblaciones fronterizas, para cerrar con una visita a Petra en Jordania.

En todo ese riesgoso recorrido encontrábamos un permanente deseo de esos pueblos de llegar a la paz. Vivian momentos de desasosiego, mucha tristeza y una impresionante escalada de violencia con todo tipo de armas letales.

Desde aquel tiempo hasta hoy, en esa zona del mundo, se han logrado avances y retrocesos, pero definitivamente no han podido extirpar el germen de la guerra como método de vida.

El anunciado acuerdo de Israel y Hamás para el alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes promovida por el presidente Donald Trump, que contó con la mediación de Qatar, Egipto y Turquía, abre una nueva esperanza de paz en la región.

En la primera fase de este plan de paz se establece la entrega de todos los rehenes, tanto los vivos y los cuerpos de los fallecidos, como la liberación de unos 2.000 prisioneros palestinos que están en cárceles de Israel, salvo el preso palestino Marwan Barghouti, acusado de 26 asesinatos realizados por las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa.

Las fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se replegarán hasta una nueva línea de defensa, lo que le permitirá al ejército mantener el control de un 53% de la Franja de Gaza.

Una vez desplegados en esa nueva línea, habrá un plazo de 72 horas para que Hamás libere a los 47 rehenes restantes y los devuelva a Israel.

El pacto también contempla que Israel permitirá la entrada de 400 camiones de ayuda humanitaria durante los primeros cinco días, y que esta cifra aumentará gradualmente en fases posteriores.

Solo Alemania ha anunciado la entrega de 29 millones de euros en ayuda humanitaria a la población palestina.

Asimismo, está incluida la rehabilitación de toda la infraestructura (agua, electricidad, alcantarillado), la rehabilitación de hospitales y panaderías, y el retiro de escombros.

Hamás, por su parte, garantizará la retirada total de las fuerzas de ocupación, permitirá la entrada de ayuda humanitaria y llevará a cabo un intercambio de prisioneros.

“Gaza será gobernada por un gobierno transitorio temporal de un comité palestino tecnocrático”, el cual estará formado por palestinos calificados e internacionales expertos, con la supervisión de una "Junta de la Paz", que presidida el presidente Trump, con otros jefes de Estado e incluido el ex primer ministro Tony Blair.

Estamos muy cerca de lograr un verdadero cese a la guerra en esa región. Abrigamos nuestras esperanzas.